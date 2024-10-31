"Він не комуніст": Болтон відверто розповів, що потрібно знати про Лаврова

Джон Болтон - помічник державного секретаря США (1989-1993 рр.) напередодні зустрічей із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим проходив спеціальні брифінги.

Про це стало відомо з розсекречених документів, які були продемонстровані в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

Колишній американський посадовець вважає, що погляди Лаврова та Путіна на політику одні і ті ж.

"1991 року я працював в Адміністрації Джорджа Буша-старшого і їхав до Москви на зустріч із моїм новим тоді колегою. Його звали Сергій Лавров. Так от, для мене робили брифінги щодо Лаврова, і в найцікавішій частині брифінгу йшлося: ми вважаємо, що Лавров - не комуніст. Ми вважаємо, що він - царист. Таким він і був. І Путін такий. І це все, що вам потрібно знати", - сказав він.

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