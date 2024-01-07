“Бомжі і зеки стали справжніми професіоналами на війні”: військовий розповів, як змінилась армія РФ від початку вторгнення

Артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас” розповів, як змінилася російська армія за період повномасштабного вторгнення, про тактику росіян та професійні ворожі війська.

За його словами, в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA, думати, що ворог деградує — це велика помилка.

“Вони, звісно ж, розвиваються. Налаштовують виробництво, підприємтсва ставлять на військові рейки. Про яку деградацію можна говорити? Вони модернізуються, затарюються в Ірана, Кореї, щось там у Китая беруть. Нормальний в них розвиток. І в тому числі технологічний, що важливо. Вони не просто нагрібають чергову кількість техніки чи ще щось, вони саме технологічно розвиваються. Запитайте будь-якого військового — всі скажуть, наскільки вони просунулися в плані тих самих безпілотників”, — розповів “Бас”.

Військовий каже, що певний рівень деградації в російській армії відбувався, коли вони почали нагрібати “м’ясо” з колоній. Це не були якісь якісні бійці, які могли добре воювати.

“Вони просто набрали кількість. Деградація якості піхоти певний час була. Але час бере своє, війна не припиняється, бойовий досвід здобувається. Уже навіть ті бомжі і зеки, які минулого року були якісь там “чмобіки”, зараз вже вишколені бійці, які побачили крові, що таке справжній бій і як себе в ньому вести. Це вже набір справжніх спеціалістів, які можуть підготувати чергових “чмобіків”. Хай їх зі 100 виживає 12, але це вже 12 фахівців”, — розповів “Бас”.



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