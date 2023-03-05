Бордель із погонами: як вплинуть арешти чиновників-сутенерів на вирішення питання із проституцією

Секс-індустрія породжує навколо себе насилля і нечистих на руку правоохоронців. Лише у столиці, за словами прокурорів, - виникає мінімум дві справи на рік, коли саме поліцейські займаються кришуванням секс-бізнесу.

На кришуванні проституції СБУ викрила і керівників Департаменту міграційної поліції. Завдяки посадам вони забезпечували безперебійну роботу салонів і вдень, і вночі. “До роботи залучались таксисти, працівники поліції, які отримували спеціальні перепустки на переміщення по місту у нічний час. Саме вони здійснювали доставлення повій до клієнтів, або клієнтів до повій у комендантську годину”, - розповідають прокурори.

Більше того, система була настільки хитро налаштована, що корумповані силовики влаштовували облави у власних підконтрольних борделях. Тримаючи "в чорному тілі" і свій персонал, і конкуруючі підпільні організації. “Вони могли провести обшук в своїй же закладах. Він тис на конкурентів. І після проведення обшуків вербував дівчат до себе в салони інтимних послуг”, - приголомшують у прокуратурі.

Загалом, оголосили підозру в цій справі 3 трьом поліцейським. У справі 14 цивільних. Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі.

За плечима Світлани 18 років стажу, який не піде в трудову книжку. “5 хлопців обслужила, у тебе вже 2500 в кишені. Що, погано?”, - каже жінка, яка попросила не показувати її обличчя.

Колись вона була заміжня, але одного дня все полетіло шкереберть і в особистому плані і в економічному. “Я зустріла свої подружку. Говорю, Танюшка, ти так гарно влаштувалась, гарно виглядаєш. А вона: “хочеш і тебе туди влаштую. Це інтимна робота”, - розповідає жінка.

У таких рішеннях, як правило завжди є поштовх знайомої подруги і завжди з'являється сутенер або сутенерка. “Ми працювали у мами, яка тримала 35 дівчат. Вона нам платила 30%, 70 - забирала собі”, - розповідає Світлана.

Це був найбільш моторошний період в її житті. Із системою покарань за те, шо хочеш заробити в обхід каси. “Потрапляємо ми на корабель, а там їх 15. Усі бритоголові, бандити. Половина зґвалтували нас, деякі били”, - розповідає про пережите Світлана.

Каже, правоохоронні органи про діяльність сутенерки знали, однак «мама» домовлялась. Світлана вирішила домовлятись з силовиками напряму. “Ми з ментами працювали. Домовились, наприклад, щоб нас не чіпали. За це, на знак подяки, ми давали їм раз на місяць грошики. З кожної дівчинки по 100 доларів. 1000 доларів”, - ділиться жінка спогадами.

Світлана постійно думала, заробить певну суму і піде з цієї професії. Однак і зараз, в свої 52 роки, надягає ботфорти і йде заробляти. Тепер її місце роботи – дорога. “Дівчата на дорозі - це вже остання стадія. Кожна друга чи алкоголічка, чи наркоманка, бо дорога - це свавілля”, - каже Світлана.

Після реформи поліції, розповідає Світлана, правоохоронці дівчат на дорозі майже не чіпають. Однак і не захищають. Каже, останнім часом загинуло або зникло 5 її знайомих дівчат.

У світі існує три моделі врегулювання проституції. У Європі секс-праця переважно легалізована. Приміром, у Німеччині секс-послуги навіть оподатковуються. Тут виходять на пенсію і мають відпустки. Ще є країни, скажімо, Швеція, де закон карає не продавців свого тіла, а їхніх клієнтів. В Україні ж, секс-працівницю затримують, вона має сплатити штраф. “Там накладається штраф від 5 до 10 неопадковуваних мінімумів. Якщо другий раз, штраф збільшується”, - каже правозахисниця Оксана.

Додайте до цього моральний осуд, а ще погрози насиллям та позбавленням грошей. Саме тому упіймані на проституції готові платити, перетворюючись на систематичне джерело чорної готівки. “Кожен “чорний поліцейський”, їх поліцейські самі так називають, вони виставляють, наприклад, якщо це працює квартира, то це одна такса. Окружні по Києву розділені між “смотрящими”, мало коли дівчина сама на себе працює. Є таке бандитське угруповання, яке дивляться за дівчатами. Дівчата платять цим хлопцям, а ці хлопці - поліцейським”, - розповідає схему засновниця благодійної організації “Легалайф Україна” Наталія Ісаєва.

Виходить, українці написали закони, які мають підтримувати суспільну мораль, безпеку, витратили гроші на правоохоронців... А в результаті заборони не діють, правоохоронці корумпуються, злочинці лиш багатіють, насилля в цьому середовищі лиш процвітає, а ще небезпечні хвороби, моральні проблеми і зламані долі.

Світлана, наприклад, хотіла би працювати легально і платити податки державі, але бути захищеною. “Наша задача не забороняти те, що і так буде. А створити умови, щоб не було насильства, приниження”, - кажуть правозахисники.

“Наведіть лад в законодавстві, декриміналізуйте, визнайте секс-роботу - роботою. Повнолітні люди будуть вирішувати як взаємодіяти з державою. Насамперед, ці чорні поліцейські перестануть витворяти за кошти платників податків злочини”, - додає Наталія.

Про суми йдеться насправді шалені. СБУ повідомляла, злочинне угрупування на чолі з заступником Департаменту міграційної поліції щомісяця отримували 50 мільйонів гривень, тобто 600 мільйонів на рік. І це лише початкові дані і тільки Київ. Чи не є саме це поясненням чому законопроект 2015 року, який мав би легалізувати проституцію і загрожував цій річці грошей, тихо поховали.

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