"Боремось за Крим не на бігбордах": Зеленський розповів про стратегію деокупації півострова

"Боремось за Крим не на бігбордах": Зеленський розповів про стратегію деокупації півострова

Президент зазначив, що борються не за землі, а за людей.

Крим повернувся у світовий порядок денний і розроблена стратегія щодо його деокупації та реінтеграції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.

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Він нагадав, що вперше від 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. "У першому саміті Кримської платформи взяло участь 46 делегацій. Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генассамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації. Вперше, від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах, не лозунгами, а офіційними документами", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що також вперше від 2014 року ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. "Територія площею 27 тис. кв км. - більша за деякі країний Європи та світу. Ми боремось не за гектари, а за людей, за своїх громадян", - додав Зеленський.

Також ухвалили закони про корінні народи, які закріпили статус і права кримським татарам. Нагадав президент і про спрощені умови вступу для школярів із тимчасово окупованих територій.