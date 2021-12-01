"Боремось за Крим не на бігбордах": Зеленський розповів про стратегію деокупації півострова

Президент зазначив, що борються не за землі, а за людей.
Крим повернувся у світовий порядок денний і розроблена стратегія щодо його деокупації та реінтеграції.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.
Він нагадав, що вперше від 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. "У першому саміті Кримської платформи взяло участь 46 делегацій. Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генассамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації. Вперше, від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах, не лозунгами, а офіційними документами", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що також вперше від 2014 року ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. "Територія площею 27 тис. кв км. - більша за деякі країний Європи та світу. Ми боремось не за гектари, а за людей, за своїх громадян", - додав Зеленський.
Також ухвалили закони про корінні народи, які закріпили статус і права кримським татарам. Нагадав президент і про спрощені умови вступу для школярів із тимчасово окупованих територій.