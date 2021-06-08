Борги могли стати причиною розстріли сім’ї у Житомирській області

Загиблий чоловік лише нещодавно повернувся із заробітків.

Вбитий на Житомирщині чоловік виявився колишнім лісником. І начебто нещодавно повернувся з заробітків з-за кордону.

Це розповідають сусіди розстріляного селянина журналістам ТСН.

Хату у селі Грубському обстріляли вночі: там жило подружжя з донькою. Про постріли о пів на першу ночі поліцію повідомили перелякані сусіди.

За попередніми даними, невідомий стріляв через вікно. 46-річний чоловік загинув на місці, його 39-річну жінку з вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, вже без тями. За її життя нині борються лікарі.

Під час розстрілу у будинку, в іншій кімнаті, спала 12-річна донька подружжя, вона не постраждала.

З місця вбивства невідомий стрілець втік, і його поки не знайшли.

Як стало відомо ТСН, попередня причина злочину - борги подружжя. Начебто чоловік напозичався грошей, а згодом поїхав до Польщі на заробітки. Його розстріляли по поверненню додому.

Новини України: у Житомирській області розстріляли колишнього лісника нібито через борги

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