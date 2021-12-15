Російський "Сбербанк" вимагає від киянки погасити борг її покійного батька та заплатити понад мільйон рублів

Банк пішов до суду з позовом про те, що жінка не сплачує борг покійного батька. Хоча вона про нього нічого не знала.

Російський “Сбербанк” вимагає від киянки погасити кредити її покійного батька. Сума заборгованості — понад 1 мільйон рублів (370 тисяч гривень). Про те, що жінка нібито повинна виплатити заборгованість, “Сбербанк” заздалегідь її не повідомляв. “Лист щастя” друг сім'ї знайшов у поштовій скриньці. Киянка думає, що банк у такий спосіб вирішив накрутити їй кругленьку суму. Тепер жінка позивається з кредиторами та шукає гроші.

ТСН.ua з'ясував обставини інциденту, поговорив із адвокатом та дізнався про позицію банку.

Передісторія

Три роки тому Людмила втратила батька. Після цього вона довго поверталася до звичного ритму життя. Як раптом…

У березні 2021 року її знайомий, який прийшов до квартири її тата (розташована вона у Підмосков'ї), щоб переконатися, що з нею все гаразд, знайшов у поштовій скриньці листа. У ньому йшлося, що покійний має заборгованість за трьома кредитами. Оскільки чоловіка вже немає, погашати їх доведеться його доньці, яка проживає у Києві.

“Банк протягом трьох років приховував від мене наявність цих кредитів. Але коли настав карантин та іноземців припинили пускати до Росії, вони пішли до суду. Водночас заздалегідь мене про це не повідомили”, — розповідає киянка Людмила Князьська-Ханова.

Загалом її батько мав три кредити на загальну суму в мільйон рублів з урахуванням відсотків. У перерахунку на українську валюту жінка має повернути “Сбербанку” майже 370 тисяч гривень.

“Оформляючи спадщину, нотаріус робила запит до банку про наявність рахунків. Тобто банку було повідомлено про смерть свого клієнта. Але про батьківські кредити повідомити мене не поспішали. Як і вийти на зв'язок з питанням, чи не хочу я їх погасити. Зв'яжися вони зі мною заздалегідь, сума кредиту була б значно меншою”, — продовжує Людмила.

За її словами, якби "Сбербанк" повідомив про кредит заздалегідь і, відповідно, жінка почала його погашати, сума становила б 763 тисячі рублів (280 тисяч гривень).

“З них 334 тисячі рублів погашаються страховкою, наявність якої банк приховує в суді. Але вона легко знайшлася, коли я прийшла в банк особисто і попросила менеджера перевірити, чи був у них застрахований батько”, — додає Людмила.

Пояснення адвоката

За словами адвоката сім'ї (своє ім'я чоловік попросив не розкривати), у діях банку немає порушення закону. Проте, виходячи з норм етики, банк після того, як встановив спадкоємця, повинен був повідомити його про наявність будь-якого кредиту.

“У нашому випадку повідомлення були, але вони надавалися за місцем розташування нерухомого майна померлого — тобто до Підмосков'я. А у спадковій справі, яка у банку була, чітко сказано, що місцем проживання спадкоємиці є Київ. Вони повинні були повідомити її туди. А тут повідомлення прямували до місця, де ніхто не живе”, — розповідає ТСН.ua адвокат спадкоємиці.

Він також зазначає, що у позовах, які банк надсилав Людмилі, нічого не йшлося про страховку.

“Банк за двома із трьох кредитів був вигодонабувачем. І він міг сам пред'явити страхову заяву. Але цей тягар перекладається на спадкоємця позичальника, який може і не знати, чи кредит був застрахований і на яких умовах. Банк перед тим, як звернутися з вимогою до позичальника, повинен був з'ясувати, что є підстави для страхової виплати. З огляду на це він подає позов до спадкоємиці. Водночас завчасно повідомляючи її про те, що настали підстави для дострокового витребування кредиту”, — наголосив адвокат.

Він також додав, що у більшості випадків суди під час розгляду стають на бік банків. І це — чи не класичний порядок дій.

“Правильно було б створити загальний порядок дій, у якому банки, пред'являючи вимоги, були б зобов'язані вказувати наявність страховок, результат розгляду заявок, час настання підстав дострокового погашення кредита. А на практиці виходить все інакше — і це, я сказав би, неетично і неправильно. Але така система”, — наголосив чоловік.

Відповідь банку

Про інцидент зі “Сбербанком” жінка написала на своїй сторінці в соцмережі. Згодом у коментарі до неї “прийшли” представники банку, які пообіцяли з'ясувати ситуацію.

ТСН.ua зв'язався зі “Сбербанком”, проте там відповіли коротко: “Банк аналізує ситуацію і про результати перевірки повідомить автора звернення”.

Наразі ж Людмила продовжує спілкуватися зі страховою компанією та збирає для них необхідні документи.

“Я чекаю на відповідь банку, чому вони приховували інформацію про кредити. Готова домовлятися про реструктуризацію у рамках суми на момент смерті батька. І продовжую позиватися”, — підсумувала Людмила Князька-Ханова.

Нагадаємо, що у Тернопільській області 30-річний чоловік оформив на колегу по роботі кредит у розмірі 280 тисяч гривень.

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