Борг у 70 тисяч і порожній офіс: хто виграв багатомільйонний тендер на ремонт дитячої лікарні в Миколаєві

Як у Миколаєві виграє тендери скандальна фірма

На прикладі тендеру на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні видно, як чиновники намагаються позбутися конкурентів, аби спокійно «пиляти» бюджет. «Прозорість» — лише ширма: тендер на 614 мільйонів нахабно розпилюють «свої».

Про це йдеться у розслідуванні Хапуга.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВСЬКЕ КАЗИНО ТЕНДЕРІВ НА ПІВ МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ! ХАПУГА.UA

Як відбуваються тендери

Департамент містобудування Миколаївської ОДА встановив хитру умову. Очікувана ціна — 614 883 574 грн. Якщо хтось знизить пропозицію більше ніж на 3%, то грає за іншими правилами: ціна стає «твердою» — фіксованою, без можливості коригування. Плюс, треба надати повний аналіз цін на всі матеріали з доказами. Фішка в різниці: з «твердою» ціною ти фіксуєш прайси на весну 2025 аж до кінця 2026. Ціни виростуть? Твоя проблема! Завищиш наперед — і вилетиш, бо держава вимагає доказів за поточними ринковими. А з «динамічною» — все просто: ціни «плюс-мінус», платять по факту, в тіні комерційної таємниці. Тверда ціна — це самогубство для чесних, рай для «своїх».

Першою на торги прийшла місцева «Антарес-Буд» — з шлейфом кримінальних справ, затягнутих проєктів і скандалів на Миколаївщині довжиною в десятиліття.

На торгах було дві фірми. «Ріола-Модуль ЛТД» і «Антарес-Буд» подали стартову ціну 596 437 066,78 грн, рівно на копійку вище від «забороненої» межі. Якщо ніхто не знизить — переможець той, хто першим завантажив документи. І от далі починається справжня гра для своїх.

Тендер оголосили 26 березня о 13:50. Кияни з «Ріола-Модуль ЛТД» логічно завантажили пропозицію 9 квітня. А «Антарес-Буд»? Через шість хвилин після оголошення. Плюс, їхній ключовий документ створено за день до — 25 березня, з точною сумою забезпечення 1,85 млн грн. Як вони «вгадали»? Чарівний збіг чи змова з замовником? Для антимонопольників — класика жанру. Проте в департаменті запевняють, що нічого підозрілого не бачать.

«Відповідальна особа, яка оголошує торги, коли завантажує всі документи, то до закінчення тендерних пропозицій уся документація закрита. Ніхто не бачить, що і де продається. Після розкриття ми дійсно побачили. Але, промоніторивши ситуацію, ми побачили, що були подані довідки у довільній формі, які потім замінили банківськими гарантіями», — каже директор капітального будівництва та архітектури Миколаївської ОВА Андрій Грейц.

Кияни з «Ріола-Модуль ЛТД» знизили на 16 млн, впали нижче 3% — і стали «твердими». Тож їх треба перевірити, а це аналіз 1700 позицій. За такий короткий час це просто нереально. Замовник відхилив їх у п’ятницю ввечері після 22:00, а в понеділок — «Антарес-Буд» переможець. Більше того, ми не дізнаємося реальних витрат — адже більшість позицій у «динамічній» магії за зачиненими дверима. Проте представники Миколаївської ОВА мають свої пояснення.

«Ріола-Модуль ЛТД була першим учасником, не другим, її пропозицію розглядали першою. Учасниками було допущено невідповідність тендерної документації з технічних питань, а відповідно до пункту 41.3 закону це не дає можливості усунути учаснику технічні моменти», — каже директор капітального будівництва та архітектури Миколаївської ОВА Андрій Грейц.

Що відомо про «Антарес-Буд»

Після пояснення чиновника про «технічні невідповідності» «Ріола-Модуль ЛТД», які нібито завадили їй пройти тендер, виникає питання: чому відхилення відбулося так швидко, а «Антарес-Буд» без проблем переміг? Ми вирішили з цими питаннями відправитися до переможця, проте знайти велику компанію, яка виграє тендери на мільйони гривень, виявилося не так просто.

“Прибули за офіційною адресою, де зареєстрована компанія «Антарес-Буд», і я хочу сказати, що це звичайний під’їзний будинок. Зараз ми піднімемося і спробуємо поставити запитання, які нас цікавлять», — каже кореспондент Максим Хотіленко.

Проте судячи з усього - адреса компанії фіктивна.

“Борг у 70 тисяч за комунальні платежі і порожній «офіс» «Антарес-Буд» — це що, компанія-привид на 600 мільйонів?”, - зауважує кореспондент.

Є ще одна адреса «Антарес-Буд», проте там журналістам не раді.

Адміністрація, як і охоронець, появою чужих людей просто обурені. Пізніше від охоронця вдається дізнатися, що, крім нас, тут частенько бувають гості з правоохоронних органів. Іронія: «гості» з органів — частіші, ніж клієнти.

Миколаївська компанія «Антарес-Буд», що займається виконанням бюджетних підрядів, за час своєї роботи стала фігурантом не одного скандалу. З 2016 року компанія реконструює споруди в дитячому містечку «Казка». Одну з них — корабель, вартість будівництва якого за час реконструкції зросла вдвічі.

“Ми побували в дитячому містечку «Казка», саме на цьому об’єкті проводила роботи компанія «Антарес-Буд». Так от, щодо професійного підходу до своєї роботи. Вони проводили ремонт цього басейну, точніше оздоблення. Але вже за короткий час воно обвалилося. Компанія пообіцяла все виправити за гарантією. Але, як бачите, результат особливо не змінився. А питань до цієї компанії все більше», - каже кореспондент.

Також «Антарес-Буд» чотири роки реконструювала травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги, через що її публічно критикували міський голова та начальниця управління охорони здоров’я. Іронія: гроші виділили, а результат — «чекаємо ходу у відповідь».

Наразі компанія є фігурантом кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час капремонту даху Лупарівської школи у 2019 році. У січні 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду надав дозвіл на арешт майна відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської ОТГ, що був замовником робіт. Під цей ремонт із бюджету фірмі виплатили 2,8 млн грн. До речі, саме до фаворита миколаївських тендерів з’явилися питання і в депутатів Миколаївської ОДА.

Чому так відбувається? Відповідь доволі очевидна — відсутня конкуренція. Бо хто ж іще «виграє», якщо тендери «ні під кого не прописуються»?

“У травні 2025 року аудит виявив аферу. «Антарес-Буд» без документів проштовхнули до перемоги. А хапугам байдуже — усе сплановано, бюджет розпихають по своїх кишенях. Перевірки? Санкції? Їм начхати, будують далі, ховаючись за «прозорістю». Але тримайтеся, бо весь цей бруд ми відправляємо до правоохоронців — хай розбираються, хто тут король «тендерного цирку», - йдеться у матеріалі.

