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"Боролась за дитину як могла": Росія вбила 23-річну Діану і її ненародженого сина — що відомо
За словами сусідів, чоловік загиблої одразу поїхав на місце прильоту і зараз перебуває у катастрофічному стані.
Стали відомі нові подробиці про 23-річну вагітну жінку Діану Кошик, яку в ніч проти 29 липня вбили російські ракети у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Жінка перебувала у пологовому, загинула разом зі своїм сином, який мав невдовзі народитись.
Про цю трагедію розповів президент України Володимир Зеленський.
«О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське — по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки», — зазначив президент.
Як з’ясував ТСН.ua, Діана Кошик мешкала в селі Аули неподалік Кам’янського. В коментарі для ТСН.ua староста Аулівського округу Олександр Топка зізнався, що через біль, якого завдали росіяни цілому селу, складно коментувати загибель цієї світлої жінки.
«Діана очікувала на народження своєї першої дитини. Знаю, що вагітність була складною, вона боролася за дитину як могла, перебувала у пологовому на збереженні (за даними відкритих джерел, жінка була на 7 місяці вагітності — Ред.). Це була дуже довгоочікувана вагітність для всієї їхньої родини», — розповів нам Олександр Топка.
За його словами, це була новостворена родина — відносно недавно жінка вийшла заміж.
«Діана працювала в місцевому магазині, тому її знало все село. Це була дуже гарна людина, завжди відгукувалася. У нас траур на все село. Завтра привезуть тіло, післязавтра запланований похорон на місцевому кладовищі», — каже староста.
До цього додає, що чоловік Діани у катастрофічному стані через загибель дружини та ненародженої дитини.
«Це молодий хлопець, йому близько 25 років. Його моральний стан — катастрофічний», — резюмував Олександр Топка.
Раніше повідомлялось про те, що росіяни вдарили по Дніпропетровщині.
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