Вагітна 23-річна Діана Кошик загинула внаслідок російського ракетного удару по пологовому будинку Кам’янського / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про 23-річну вагітну жінку Діану Кошик, яку в ніч проти 29 липня вбили російські ракети у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Жінка перебувала у пологовому, загинула разом зі своїм сином, який мав невдовзі народитись.

Про цю трагедію розповів президент України Володимир Зеленський.

«О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське — по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки», — зазначив президент.

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Вагітна 23-річна Діана Кошик очікувала на свою першу дитину. Фото: Аулівський старостинський округ

Як з’ясував ТСН.ua, Діана Кошик мешкала в селі Аули неподалік Кам’янського. В коментарі для ТСН.ua староста Аулівського округу Олександр Топка зізнався, що через біль, якого завдали росіяни цілому селу, складно коментувати загибель цієї світлої жінки.

«Діана очікувала на народження своєї першої дитини. Знаю, що вагітність була складною, вона боролася за дитину як могла, перебувала у пологовому на збереженні (за даними відкритих джерел, жінка була на 7 місяці вагітності — Ред.). Це була дуже довгоочікувана вагітність для всієї їхньої родини», — розповів нам Олександр Топка.

Рятівники ліквідовують наслідки влучань російських ракет. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За його словами, це була новостворена родина — відносно недавно жінка вийшла заміж.

«Діана працювала в місцевому магазині, тому її знало все село. Це була дуже гарна людина, завжди відгукувалася. У нас траур на все село. Завтра привезуть тіло, післязавтра запланований похорон на місцевому кладовищі», — каже староста.

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Наслідки влучань по медзакладу в Кам’янському. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До цього додає, що чоловік Діани у катастрофічному стані через загибель дружини та ненародженої дитини.

«Це молодий хлопець, йому близько 25 років. Його моральний стан — катастрофічний», — резюмував Олександр Топка.

Раніше повідомлялось про те, що росіяни вдарили по Дніпропетровщині.

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