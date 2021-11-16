Боролися з вогнем чотири години: у курортній Грибівці вщент згоріла база відпочинку

Боролися з вогнем чотири години: у курортній Грибівці вщент згоріла база відпочинку

Від будівлі з дерева залишилося лише згарище.

У курортній Грибівці (Одеська область) зайнялася база відпочинку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 листопада.

Спершу спалахнула дерев'яна двоповерхова будівля. Через поривчастий вітер полум'я перекинулося на дві сусідні - триповерхові споруди. Підрозділи надзвичайників, які виїхали на пожежу першими, викликали підмогу. Рятувальники боролися з вогнем чотири години.

Загальна площа пожежі сягнула понад 300 квадратних метрів. Від будівлі з дерева залишилося лише згарище. А два капітальні будинки вигоріли вщент зсередини. Ніхто не постраждав – бази стоять порожні, законсервовані на зиму.

Головна версія щодо причини пожежі – підпал.

Новини Одеси: зайнялася база відпочинку в курортній Грибівці

Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання