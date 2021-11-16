Боролися з вогнем чотири години: у курортній Грибівці вщент згоріла база відпочинку

Від будівлі з дерева залишилося лише згарище.
У курортній Грибівці (Одеська область) зайнялася база відпочинку.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 листопада.
Спершу спалахнула дерев'яна двоповерхова будівля. Через поривчастий вітер полум'я перекинулося на дві сусідні - триповерхові споруди. Підрозділи надзвичайників, які виїхали на пожежу першими, викликали підмогу. Рятувальники боролися з вогнем чотири години.
Загальна площа пожежі сягнула понад 300 квадратних метрів. Від будівлі з дерева залишилося лише згарище. А два капітальні будинки вигоріли вщент зсередини. Ніхто не постраждав – бази стоять порожні, законсервовані на зиму.
Головна версія щодо причини пожежі – підпал.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.
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