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Боротьба з хакерами і методи пошук злочинців: у Києві відбувся міжнародний форум з кібербезпеки

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Боротьба з хакерами і методи пошук злочинців: у Києві відбувся міжнародний форум з кібербезпеки

Pexels

Українські правоохоронці залучені до багатьох міжнародних  розслідувань.

Боротьба з хакерами і методи документування кіберзлочинців - на Міжнародний форум з кібербезпеки до Києва долучились спеціалісти з багатьох країни світу, зокрема, і з далеких  Аргентини, Марокко та Японії обмінятись досвідом.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 18 листопада.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, українські правоохоронці залучені до багатьох міжнародних  розслідувань. Одне з останніх, пов’язане з розкриттям шахрайської схеми та купівлею елітних автівок. Їх днями відправили до Німеччини, як речовий доказ. А відстежити шахраїв змогли саме за допомогою кіберполіції.

"Нам треба шукати злочинця, який дуже розумний, який дуже потужний, який знаходить суперможливості і завжди швидше.  Тому держава має відповідати - так само ставати сильніше", - зауважила вона.

Нагадаємо, що у січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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