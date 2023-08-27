Боротьба з корупцією, чи будуть вибори під час війни і коли перемога: головне з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю Наталії Мосейчук. В ньому він розповів, скільки ще триватиме війна в Україні, про боротьбу з корупцією, можливість проведення виборів під час війни та багато іншого.

ТСН.ua зібрав найголовніші тези з інтерв'ю глави держави.

Коли закінчиться війна

Президент Зеленський не виключив, що війна в Україні може тривати довго. Але якщо події розвиватимуться за таким сценарієм, то необхідно мінімізувати втрати з нашого боку.

"Ізраїль воює? Дивлячись яка це війна. Ми готові воювати довго, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімізувати жертви за прикладом Ізраїлю. Можна так жити", – сказав президент.

Він прокоментував, що чимало україців мали хибні уявлення про швидке закінчення війни.

"Для людей, хто ніколи не бігав, легше пробігти 100 метрів чи марафон? 100 метрів, правда. Тому наш народ зробив рекорд. Ми б програли цю війну, якби не мали впевненості, що можемо перемогти", – зауважив глава держави.

За його словами, Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу, яка б унеможливила повторення військового конфлікту в майбутньому.

Звільнення Криму

Президент не виключає, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Але для цього Україна має взяти під контроль адмінкордон з півостровом.

"Це менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних або умовних кордонах з Кримом. Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю це було б краще... Будь-яка війна - це все одно втрати, де б вона не було. Треба все розраховувати", – зазначив він.

Боротьба з корупцією

Зеленський вважає, що у військовий час корупцію необхідно прирівняти до державної зради. За його словами, відповідний законопроєкт направлять до парламенту уже найближчого тижня.

Водночас, президент запевнив, що у жодному разі не йдеться про повернення "сталінізму".

Також він прокоментував, чи готовий боротися з проявами корупції у своїй команді.

"В мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина, або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна – я звільняю таких людей. Я не бачу сьогодні у мене таких внутрішніх питань", – запевнив Зеленський.

Перевірка бізнесу

Президент пообіцяв захистити український бізнес, щоб підприємці мали змогу працювати чесно і без хабарів. Водночас він попередив, що без перевірок бізнесу не обійтися, адже у протилежному разі можуть виникнути проблеми з Європейським союзом.

"Я говорив з бізнесом і я сказав: "у мене є запит і допоможіть мені вирішити це питання. Давайте, ми повернемо мінімум. Давайте, зробимо зміну до законодавства, що тільки один орган має право перевіряти". Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом", – пояснив Зеленський.

Чи буде Захід і надалі підтримувати Україну

"Є потужна кількість країн, які будуть з нами до кінця (війни. – Ред.)", – каже глава держави.

Водночас він назвав, що може розколоти підтримку України у США. Серед таких факторів – вибори.

Зеленський закликав Україну "подорослішати і знати, що якоїсь миті вона може бути сама, від України може якийсь партнер відколотися через певні внутрішні процеси або політику, або вибори".

Також президент натякнув, що перенесення бойових дій на територію РФ загрожує Україні втратою підтримки союзників.

Гарантії безпеки і вступ до НАТО

За словами Зеленського, Україні потрібні гарантії безпеки від країн НАТО, проте деякі країни Альянсу побоюються відкритої конфронтації з Росією. Він запевнив, що Україна не відмовляється від НАТО, але до того часу, поки нас візьмуть до Альянсу потрібні гарантії безпеки.

Не виключено, що в найближчому майбутньому Україна може розраховувати на "ізраїльську модель" військової підтримки.

За словами президента, гарантії безпеки для України мають включати і санкції, і фінанси і необхідне озброєння, в тому числі засоби ППО та літаки.

Вибори під час війни

Зеленський визнав, що деякі американські партнери вважають, що США навіть під час війни проводили вибори, тому Україні варто зробити те саме. Він прокоментував заяву американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який напередодні наголосив на проведенні виборів в Україні наступного року, попри війну.

Президент запевнив, що готовий провести вибори, але якщо Україна отримає фінансову допомогу від партнерів, адже додаткових коштів на вибори під час війни країна немає.

Також він пояснив, що наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій.

Водночас президент запевнив, що не тримається за владу: "Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що ми за щось тримаємось. Я б хотів провести вибори".

Вітчизняне виробництво озброєння

Президент розповів, що Україна успішно виготовляє власні ракети, які хвалять наші військові.

"Ми виробляємо "Нептун", "Стугна", "Корсар". Ми виробляємо "Стугни" і "Корсари". Просто колосальні цифри, які постійно на фронті", – сказав він.

Крім того Україна почала виробляти артилерію натівського зразку, 155 калібру, якого до цього не було.

Також Зеленський запевнив, що під час повномасштабної війни Україна, зокрема підприємства "Укроборонпрому", нічого не продавали за кордон.

"Навіть, якщо десь щось підписували, я давав по руках. Нічого не виїхало", – наголосив глава держави.

Каховська ГЕС

Україна має на меті відновити Каховську дамбу і ГЕС, знищені російськими окупантами внаслідок вибуху 6 червня цього року.

"Ми повинні відновити Каховську дамбу. Ну якщо не буде "подарунків" нам треба буде з вами знайти мільярд чи півтора мільярда, я не знаю точну суму. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що не буде життя там без цієї води", – підкреслив президент.