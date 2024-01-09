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Боротьба за Лавру: як святиню з прокльонами і скандалами забирали в УПЦ МП та яка там ситуація сьогодні

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Боротьба за Лавру: як святиню з прокльонами і скандалами забирали в УПЦ МП та яка там ситуація сьогодні

Різдво 2023 року у Лаврі

ТСН дізналась, яка зараз ситуація у Києво-Печерській Лаврі.

Рік, як Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі з користування Української православної церкви так званого Московського патріархату.

Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська дізнавалася, до яких скандалів це призвело і яка ситуація зараз. 

В Успенському соборі вперше за 330 років молитва була українською мовою

Минулого року вперше за останні 330 років в Успенському соборі молитва звучала українською. У той же час у нижній Лаврі проклинають журналістів. Уже нині колишній намісник Лаври Павло Лебідь вкотре вдавався до звичних для себе прийомів.

"Будуть вони прокляті!", - кричав він. 

У березні минулого року Мінкульт розриває з УПЦ МП договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення. У Лаврі починає роботу комісія, створена Міністерством культури. Тоді ж активісти виходять на підтримку виселення московського патріархату. Поліція перевіряє, щоб ченці не вивозили ікон.

Лавра / ©
Лавра

Що відомо про суд над митрополитом Павлом

1 квітня СБУ оприлюднює розмови Павла, де він говорить про херсонців, які на його думку задоволені російською окупацією, та називає українську тероборону "виродками". Тоді йому оголошують підозру.

Митрополит Павло / ©
Митрополит Павло

Суд відправляє Павла під домашній арешт. Священники московського патріархату і далі проводять на території Лаври молебні. Але на вулиці. Для цього парафіян - молодих студенток організовано привозять із Рівненщини.

Комісія від Мінкульту працює під прокльонами та у супроводі правоохоронців. В серпні Павло Лебідь вийшов з СІЗО під заставу -  33 мільйони гривень.

У Лаврі і досі працює готель, який незаконно звели

Влітку вхід у нижню Лавру закривають - напередодні суд уже вдруге зобов’язав священників покинути Лавру, але невідомі люди блокують роботу комісії.

Оголошення підозри Павлу / ©
Оголошення підозри Павлу

Та попри судові рішення - тут досі працює готель, який самовільно збудували. І в ньому живуть невідомі люди. А комісія вперше потрапляє в будинок Павла - тут сауна, тренажерна зала з басейном та винний льох.

"В Лаврі, крім того, що відбувалися певні незаконні перебудови, тобто добудовувались торгові точки, гостиниці. Те, що є не дуже хороше з точки зору того, що це є об'єкт спадщини ЮНЕСКО, там також продавались, приміром, російські чи російськомовні проросійські книжки, і вони були знайдені потім під час обшуків. Тому внутрішня ієрархія Лаври була достатньо проросійською", - каже релігієзнавець Руслан Халіков. 

Портрети російських царів у Лаврі / ©
Портрети російських царів у Лаврі

Як ПЦУ планує розвивати Лавру

У грудні в Лаврі започаткували нову традицію - дзвін пам’яті. Це - дев’ять ударів дзвонів за кожен рік війни, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти.

 Вперше президент України записує привітання з Різдвом з Лаври.

"Лавра завжди витримувала, щоб відродитися знову. І після кожного удару не лише відновлювалася, а ставала більшою і міцнішою, бо залишається місцем сили для людей", - говорив Володимир Зеленський. 

ТСН зустрілася з головою комісії приймання-передачі майна Лаври. Розповідає - ще є об’єкти, щодо яких досі вирішують питання у суді - чергове засідання має відбутися 20 січня.

"Ми повернули майно держави, передали всі ці об'єкти заповіднику. Але, станом на зараз, ще три об'єкти – це 54, 57 і 58. Там знаходяться невідомі люди, які там забарикадувались. І це є одною з причин, чому Нижня лавра зарежимлена. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - каже директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томин. 

Мар'яна Томин  / ©
Мар'яна Томин 

Попереду дослідження святинь Києво-Печерської Лаври. А ще тут планують збудувати новий храм Марії - на спомин про загиблих у Маріуполі. Ікони намалюють на ящиках з-під набоїв. На місці незаконних забудов, які тут звів Павло Лебідь, створять пантеон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від прокльонів до барикад. Києво-Печерська Лавра уже рік українська, та перипетії не закінчуються

Нагадаємо, Епіфаній назвав традицію російської церкви, від якої відходить ПЦУ

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