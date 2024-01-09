Боротьба за Лавру: як святиню з прокльонами і скандалами забирали в УПЦ МП та яка там ситуація сьогодні

ТСН дізналась, яка зараз ситуація у Києво-Печерській Лаврі.

Рік, як Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі з користування Української православної церкви так званого Московського патріархату.

Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська дізнавалася, до яких скандалів це призвело і яка ситуація зараз.

В Успенському соборі вперше за 330 років молитва була українською мовою

Минулого року вперше за останні 330 років в Успенському соборі молитва звучала українською. У той же час у нижній Лаврі проклинають журналістів. Уже нині колишній намісник Лаври Павло Лебідь вкотре вдавався до звичних для себе прийомів.

"Будуть вони прокляті!", - кричав він.

У березні минулого року Мінкульт розриває з УПЦ МП договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення. У Лаврі починає роботу комісія, створена Міністерством культури. Тоді ж активісти виходять на підтримку виселення московського патріархату. Поліція перевіряє, щоб ченці не вивозили ікон.

Лавра

Що відомо про суд над митрополитом Павлом

1 квітня СБУ оприлюднює розмови Павла, де він говорить про херсонців, які на його думку задоволені російською окупацією, та називає українську тероборону "виродками". Тоді йому оголошують підозру.

Митрополит Павло

Суд відправляє Павла під домашній арешт. Священники московського патріархату і далі проводять на території Лаври молебні. Але на вулиці. Для цього парафіян - молодих студенток організовано привозять із Рівненщини.

Комісія від Мінкульту працює під прокльонами та у супроводі правоохоронців. В серпні Павло Лебідь вийшов з СІЗО під заставу - 33 мільйони гривень.

У Лаврі і досі працює готель, який незаконно звели

Влітку вхід у нижню Лавру закривають - напередодні суд уже вдруге зобов’язав священників покинути Лавру, але невідомі люди блокують роботу комісії.

Оголошення підозри Павлу

Та попри судові рішення - тут досі працює готель, який самовільно збудували. І в ньому живуть невідомі люди. А комісія вперше потрапляє в будинок Павла - тут сауна, тренажерна зала з басейном та винний льох.

"В Лаврі, крім того, що відбувалися певні незаконні перебудови, тобто добудовувались торгові точки, гостиниці. Те, що є не дуже хороше з точки зору того, що це є об'єкт спадщини ЮНЕСКО, там також продавались, приміром, російські чи російськомовні проросійські книжки, і вони були знайдені потім під час обшуків. Тому внутрішня ієрархія Лаври була достатньо проросійською", - каже релігієзнавець Руслан Халіков.

Портрети російських царів у Лаврі

Як ПЦУ планує розвивати Лавру

У грудні в Лаврі започаткували нову традицію - дзвін пам’яті. Це - дев’ять ударів дзвонів за кожен рік війни, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти.

Вперше президент України записує привітання з Різдвом з Лаври.

"Лавра завжди витримувала, щоб відродитися знову. І після кожного удару не лише відновлювалася, а ставала більшою і міцнішою, бо залишається місцем сили для людей", - говорив Володимир Зеленський.

ТСН зустрілася з головою комісії приймання-передачі майна Лаври. Розповідає - ще є об’єкти, щодо яких досі вирішують питання у суді - чергове засідання має відбутися 20 січня.

"Ми повернули майно держави, передали всі ці об'єкти заповіднику. Але, станом на зараз, ще три об'єкти – це 54, 57 і 58. Там знаходяться невідомі люди, які там забарикадувались. І це є одною з причин, чому Нижня лавра зарежимлена. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - каже директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томин.

Мар'яна Томин

Попереду дослідження святинь Києво-Печерської Лаври. А ще тут планують збудувати новий храм Марії - на спомин про загиблих у Маріуполі. Ікони намалюють на ящиках з-під набоїв. На місці незаконних забудов, які тут звів Павло Лебідь, створять пантеон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від прокльонів до барикад. Києво-Печерська Лавра уже рік українська, та перипетії не закінчуються

Нагадаємо, Епіфаній назвав традицію російської церкви, від якої відходить ПЦУ.

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