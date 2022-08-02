Борт Ненсі Пелосі, до якого була прикута увага мільйонів людей, приземлився в Тайбеї: яким буде хід Китаю

Увага всього світу цього вечора прикута до Тайваню, де дві години тому сів літак спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі. Цьому передувало масштабне китайське обурення, адже Пекін вважає острів своєю територією, хоч і не має туди доступу.

На честь Ненсі Пелосі приїзду хмарочоси на Тайвані підсвітили кольорами американського прапора, а біля гранд-готелю зібрався натовп… у синьо-жовтих масках та футболках, йдеться в ТСН.

Точного графіка спікерки палати представників Конгресу Ненсі Пелозі, третьої за важливістю людини в Сполучених Штатах ніхто не знає до останнього, так стверджує навіть Білий дім. Тому, поки вона ручкається з президентом Малайзії - китайці виводять танки на пляж, навіть не прибравши звідти відпочивальників.

Техніка їде береговою смугою провінції Фуцзянь. За триста вісімдесят кілометрів звідси - на острові Тайвань готуються: і до раптового приїзду пані Пелозі, і до можливих ракет із китайського боку. «Через війну в Україні ми куди ретельніше готуємося. Якщо чесно, нам доволі страшно. Ми й гадки не маємо, чи те саме повториться тут», - каже голова районної ради Ян Ю-Тун.

Китайці впродовж дня посилюють войовничу риторику. «Ми сподіваємося, що американські посадовці добре розуміють важливість і чутливість ситуації. І наскільки небезпечно може бути, якщо візит справді відбудеться», - заявляє речниця МЗС Китаю Хуа Чуньін.

Білий дім наполягає, нічого безпрецедентного не відбувається. По-перше, Ненсі Пелозі на Тайвані вже була. По-друге, Сполучені Штати не визнають незалежність Тайваню.

Звідки береться така неймовірна напруженість зусібіч? Після Другої світової Китаєм прокотилася громадянська війна, в якій перемогли комуністи. Партія, що програла - Гоміньдан, на чолі з генералісимусом Чан Кайші, а також тодішні парламент та адміністрація втекли на Тайвань. Загалом туди перебралися близько двох мільйонів людей. Вони ще певний час сподівалися повернутись і звільнити материковий Китай від комуністів. Саме з Чан Кайші американці вели переговори від початку холодної війни. Саме його представники посідали місце Китаю в ООН аж до 1971 року. Але комуністична партія Китаю весь цей час лише зміцнювала позиції, за підтримки Радянського союзу активно розробляючи ядерну зброю. Тому, на початку сімдесятих, Захід уже не має вибору: ігнорувати ядерну державу на карті світу - неможливо, Китайську народну республіку визнають. Наприкінці сімдесятих Сполучені Штати - спеціальним законом розірвали дипломатичні стосунки з Тайванем. Утім, цим документом американці зобов’язалися надавати оборонні засоби та послуги у випадку зовнішніх загроз соціальній чи економічній системі Тайваню. Тобто, все для того, щоби він міг оборонятися.

Саме тому низка американських політиків іще на початку цієї зими категорично наполягала на необхідності допомагати Україні. Мовляв, якщо Китай побачить, що Америка заплющує очі на російську агресію - наступним буде Тайвань. «Ми не знаємо, що робитиме спікерка Пелозі. Але якщо вона вирішить поїхати з візитом на Тайвань і Китай спробує створити там кризу, будь-яким чином ескалювати напруження - відповідальність за це лежатиме цілком і повністю на Пекіні», - каже держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зараз коса найшла на камінь. Відступитися від поїздки з метою збереження стосунків із Китаєм для спікерки Пелозі - майже неможливо. Удома вона відома послідовними безкомпромісними заявами щодо утисків прав людини в Китаї. А в керманича Китаю Сі Цзіньпіна за кілька місяців вибори на третій термін. Американський візит на Тайвань для нього - політичне приниження, залишити його без відповіді для нього, в такий час, неприпустимо.

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