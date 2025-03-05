"Борти готові, але обстріл можуть скасувати": експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні

Після низки повідомлень про призупинення військової допомоги США та те, що може виникнути дефіцит боєприпасів для української ППО, моніторингові канали повідомили про ймовірність нової масованої атаки з боку Росії по Україні вже найближчим часом.

Здійснить таку атаку Росія під час підготовки до ймовірного нового переговорного треку між лідерами США та України чи повітряні удари поставлені на паузу — про це в коментарі для ТСН.ua висловили своє бачення ситуації військовий експерт Олександр Мусієнко та колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов.

"Справа в тому, що Росія постійно готується. Вони накопичують ракети. І зараз це роблять. Але зараз дещо змінився контекст", — каже Олександр Мусієнко.

Та продовжує: "Президент України виступив з ініціативою про те, що ми готові до перемир’я в небі і на воді. Цю ініціативу підтримують Британія та Франція. Був виступ президента Трампа в Конгресі. Зараз, якщо Росія дійсно готова до того, щоб починати діалог про припинення вогню, про перемир’я саме в небі, якщо готова утриматися від ударів далекобійною зброєю, ракетами і дронами, то це — момент істини".

За словами Мусієнка, не виключено, що поки ракетні удари на паузі.

"Я не виключаю, що Росія може скасувати ракетну атаку, враховуючи те, що заявляв і американський президент, є і ініціатива з боку України. Тому не виключаю, що цієї атаки може не відбутись", — каже аналітик.

Якщо відбудеться

Якщо ж ракетна атака відбудеться, то, за словами експерта, це буде черговим свідченням того, що Росія налаштована продовжувати воювати.

"В разі, якщо ж вона відбудеться, то це буде свідченням того, що Росія не готова до реальних перемовин про припинення вогню, перемир’я і подальше просування цього треку. Це буде індикатором", — вважає Олександр Мусієнко.

До цього експерт додає: "Зараз борти дійсно готові. Ворог готується. Росіяни змінили тактику. Якщо раніше завдавалися удари меншою кількістю ракет по більшій кількості цілей, то зараз б’ють концентрованіше — по 1-2 цілях більшою кількістю ракет".

При цьому Мусієнко ще раз допускає, що атаки може не відбутись.

"Але не можна виключати, що ворог може скасувати цю повітряну атаку або відтермінувати її. Україна робить кроки і ми чекаємо, що з російської сторони будуть відповідні, якщо вони дійсно налаштовані на переговори", — каже Мусієнко.

Якщо атаки не буде

На думку Мусієнка, це може свідчити про готовність Росії робити перші кроки до перемир’я в небі.

"Росію стримують не тільки заяви Трампа, а й далекобійні удари українськими дронами. Україна все ж таки завдає потужних ударів та збитків. Тому це теж є стримуючим фактором. Подивимось. Ініціатива є, тому чекаємо реакції Росії. Вона як раз і буде полягати в тому, чи готові вони. Якщо готові, то удару не буде. Скоріш за все його може не бути. Я допускаю, що його може не бути", — припускає експерт.

Скільки ракет може випустити, якщо наважиться

На це питання військовий аналітик відповідає так: "Минулі атаки — це 20-25 ракет. Тривалий час не було 60-70. Але не виключено, що вони можуть застосувати близько 50 ракет і провести комбіновану атаку. Вони працюють над тим, щоб накопичувати і ці ракети у них є".

Ворог готовий завжди

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов про ймовірність масштабної атаки каже наступне:

"Ворог завжди готовий нанести по нас масштабний ракетно-дроновий удар. Він має для цього ресурс, мотивацію, військове-політичне завдання. Те, що у Росії є ракети — це очевидно. Наша розвідка повідомляла, що у ворога є понад 1400 ракет".

За словами Селезньова, російська армія не відмовилась від намагань руйнувати українську інфраструктуру.

"Намагання зруйнувати нашу енергетику — я думаю, що це питання і досі залишається актуальним для ворога. Так само актуальною залишається руйнація логістичних маршрутів, артерій та вузлів. Тому ми завжди маємо залишатись напоготові, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, але постійно сидіти в помиральній ямі і чекати на те, коли прилетить ракета — не варто. Ми маємо розуміти, що ворог не відмовляється від своїх планів в будь-який спосіб змусити Україну капітулювати. В тому числі і за рахунок використання масштабних ракетно-дронових ударів", — каже Селезньов.

Інтервал більше місяця

Про те, що останніми тижнями окупанти не здійснювали масштабних ракетних атак, Селезньов каже так: "Це каже про те, що у ворога накопичені відповідні ресурси і він має можливість в будь-який момент вчинити ту саму ракетну атаку. Крайня ракетна атака, яка була здійснена ворогом у лютому, вона здійснювалась російськими кораблями з акваторії бухти "Новоросійськ". Вони навіть не виходили в море. Тому атака може статися будь-якої миті".

Б’ють, коли мають уточнену інформацію

За словами Селезньова, окупанти зазвичай здійснюють масштабні атаки, коли мають веріфіковану ціль.

"Путін почуває себе абсолютно впевнено. Його армія досі має успіхи на полі бою, він поступово шукає певні точки дотику на треках міждержавних перемовин між Росією та США. Я не думаю, що він прив’язаний до якихось дат чи подій. Його армія діє максимально раціонально. Мають веріфіковану інформацію щодо об’єктів, які можуть бути уражені — скоріш за все, вони скористаються цією опцією", — каже військовий експерт.

Резюмуючи, Селезньов додає: "Навряд чи Путін буде очікувати на результати якихось перемовин в Овальному кабінеті. Якщо Трамп має важелі впливу на Україну шляхом постачання чи непостачання зброї та військової техніки, то абсолютно очевидно у Трампа немає важелів впливу на рішення Кремля. Санкційна політика і без того масштабна, а якісь інші варіанти, думаю, потребують більш ретельної підготовки та відповідної оцінки доречності їхньої реалізації".

Раніше повідомлялось про те, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ.

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