Борис зник: що відомо про життя найвідомішого оленя України після ДТП

Олень Борис / © ТСН

На Рівненщині тривають пошуки оленя Бориса — дикого оленя, який став справжньою зіркою соцмереж і улюбленцем місцевих. Після ДТП наприкінці березня тварина зникла, і відтоді її місцеперебування залишається невідомим.

Журналісти вирушили до селища Зарічне на Рівненщині, де на них чекав мисливствознавець Руслан — чоловік, який багато років опікується Борисом. Саме він свого часу привіз оленя ще малим із Волині до Рівненської області для збільшення популяції. За словами Руслана, тварину він вигодував власноруч. Спершу Борис жив у вольєрі, однак згодом його випустили у дику природу після трагедії: вовки прорили прохід і загинула самка оленя.

Втім, уже за кілька днів після цього сталося несподіване — Борис самостійно знайшов будинок Руслана, подолавши близько 10 кілометрів через ліс. Відтоді олень почав регулярно повертатися до людей, приходив до дворів, брав їжу з рук і став героєм численних відео у соцмережах.

Усе змінилося наприкінці березня цього року. Бориса збила автівка на узбіччі дороги. За словами місцевих, водій поїхав із місця ДТП. Згодом жінка зізналася поліції, що саме вона була за кермом і втекла через страх. Журналісти намагалися поспілкуватися з нею, однак вона не вийшла на зв’язок. Відомо, що суд уже визнав її винною: жінку оштрафували та позбавили права керування транспортом на один рік.

Після аварії за життя Бориса боролися ветеринари з різних міст. Місцеві мешканці приходили його підтримати, а коли тварині стало краще, вона самостійно пошкандибала в бік лісу. Згодом Руслан разом із ветеринарами ще неодноразово знаходили оленя у болотах, робили йому уколи та допомагали відновлюватися.

Паралельно небайдужі люди почали збирати кошти на будівництво вольєра, аби поранений олень не став легкою здобиччю для хижаків. До допомоги долучилися і лісники. Однак одного дня Борис зник.

Разом із Русланом журналісти вирушили на пошуки оленя бездоріжжям — лісами, болотами та дикими стежками. Частину шляху довелося долати квадроциклом, а частину — пішки, оскільки міст обвалився.

У місцях, де Бориса бачили востаннє, мисливствознавець показував старі сліди оленя: подерту рогами кору на деревах та місця, де він харчувався молодими пагонами. Однак свіжих слідів знайти не вдалося.

«Бачите, там подерта кора на деревах — оце Бориса робота, рогами дер. Покидав свої сліди. Оце він приходить, поїдає молоді пагони, листочки молоді поїдає. Це його антибіотик», — зазначив мисливствознавець.

За словами Руслана, в цій місцевості побільшало хижаків. Він чув шакалів, а також припускає, що в лісі є вовки. Водночас чоловік переконаний: якби оленя загризли хижаки, це було б видно за характерними слідами. Тож він вірить, що Борис живий і просто ховається від людей після пережитого стресу та лікування.

У довколишніх селах Бориса добре знають і чекають на нього. Люди розповідають, як годували його яблуками, як він приходив до лавок біля будинків і зовсім не боявся людей. Однак після ДТП його більше ніхто не бачив.

Під час пошуків журналісти натрапили ще на одну небезпеку — біля стада корів пастух помітив лисицю з дивною поведінкою. Місцеві припустили, що тварина може бути скаженою. Через реальну загрозу її довелося знищити, а фахівці забрали її на дослідження.

Попри те, що цього разу знайти Бориса не вдалося, пошуки не припиняються.

«Кожен день, ранком й вечором, їжджу на його пошуки. Хіба що йде дощ — тоді не їду. Погода не дозволяє, тож мушу вже не їхати», — заявив Руслан.

Місцеві жителі вірять, що Борис живий і ще повернеться. А мисливствознавець обіцяє одразу повідомити, щойно знайде оленя.

ДТП з оленем Борисом — що відомо

Нагадаємо, ввечері 23 березня у селищі Зарічне сталася ДТП за участі місцевого улюбленця — оленя Бориса. За даними правоохоронців, 28-річна кермувальниця автомобіля Mercedes рухалася без увімкненого світла фар, збила тварину та залишила місце пригоди. Жінка пояснила свій вчинок сильним переляком.

Олень Борис, якого добре знають мешканці громади та користувачі соцмереж, зазнав серйозних травм, однак вижив. Після аварії за його станом почав стежити єгер. У тварини діагностували перелом кінцівки та важку травму голови. Борис майже не їв, а через тяжкий стан його не могли транспортувати до клініки, тому він залишався на подвір’ї господаря.

Лікарі тоді не давали жодних гарантій щодо можливого оперативного втручання, а прогнози були стриманими. Водночас зоозахисники закликали терміново госпіталізувати Бориса та критикували рішення залишити його без спеціалізованої хірургічної допомоги на місці.

Згодом олень Борис почав самостійно їсти, пити та ходити. Тоді волонтерка Наталія Попова з центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center зазначила, що Борису потрібні спокій і мінімальне втручання. Однак вже в квітні стало відомо, що олень зник.