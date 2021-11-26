"Бояться, Гордон аж зі штанів вистрибує": Зеленський про імовірність балотування на другий президентський термін

"Бояться, Гордон аж зі штанів вистрибує": Зеленський про імовірність балотування на другий президентський термін

Зеленський каже, що через президенство не бачить, як ростуть його діти.

Глава держави Володимир Зеленський емоційно прокоментував імовірність балотування на другий президентський термін.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Вони так бояться, Гордон (Дмитро Гордон) аж зі штанів вистрибує: "Не должен идти, не должен...". Господи-Боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу як діти мої ростуть. Ось це я маю. "Должен" тільки їм. Позорище...", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що через розслідування деяких журналістів його родина не святкує нічого в публічних місцях і не виходить без охорони. Утім, глава держави зауважив, що він жива людина і має право інколи на відпочинок.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, чи планує балотуватися на другий термін президентства. За його словами, це питання, вирішувати буде суспільство.

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