Бояться втратити житло: що відбувається на ринку новобудов Києва

Через війну в Києві більша частина новобудов заморожені. Будівельні роботи ведуться лише на деяких об’єктах по місту. Все це викликає тривогу у інвесторів, які вклали в будівництво власні кошти. Що саме відбувається на ринку новобудов, з’ясовував сайт ТСН.ua.

Що на будмайданчиках

Не всі будівництва у Києві завмерли. Біля озера в парку "Позняки" (вул. Драгоманова) активно працює кран, де зводять два будинки ЖК "31". Роботи на об’єкті відновили в травні минулого року після трьох місяців простою. Зараз цей ЖК обіцяють ввести в експлуатацію у 2 кварталі 2023 року, якщо ситуація у Києві і в Україні не погіршиться.

Будівництво ЖК на Позняках

А ось, наприклад, на вулиці Милославській є ЖК "Мілос" із п’яти будинків. Уже рік там нічого не будують, хоча деякі будинки вже мали б вводити в експлуатацію наступного року. І коли добудують цей ЖК, ніхто не знає.

Забудовники нарікають на проблеми з логістикою, нестачу будівельників на об’єктах та повітряні тривоги, під час яких роботи мають припинятися.

"Потужні деве́лопери, які планували розпочинати будівництво у Києві, взагалі відмовилися від цього з початком війни. В минулому році вони відтермінували будівництво, мовляв, розпочнемо пізніше і будемо дивитися по ситуації на фронті. Але за цілий рік так нічого і не розпочали. А потім заявили, що найближчий рік нічого будувати не будуть", - розповідає сайту ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор".

В новобудовах не купують житло

Зараз відділи продажів ЖК намагаються вирівняти ціни в новобудовах і підтягнути їх до середньоринкових по Києву, як на вторинному ринку. Але як показує досвід, це зробити досить складно. Інтерес покупців до житла в новобудовах, м’яко кажучи, зменшився.

"У нас є декілька квартир на продаж в новобудовах, які вже введені в експлуатацію, їх добудували. І до них у клієнтів взагалі немає жодної цікавості. Якщо раз на місяць хтось зателефонує – це вже свято. Від Нового року наш агент лише один раз їздив показувати квартиру в новобудові. Вона в гарному місці, з гарною ціною. На етапі будівництва квартира коштувала власникам 150 тисяч доларів, ми її пропонували за 140 тисяч. А зараз вона вже коштує 120 тисяч і цікавості з боку покупців немає. Тобто немає такої тенденції, щоб люди купували квартири в новобудовах", – пояснює нам Сергій Курганов.

До речі, криза і у бригад, які проводять ремонти в квартирах новобудов. Вони співпрацюють із низкою клієнтів щодо ремонтів. Ситуація така, що у людей є квартири у будинках, які вже здали в експлуатацію, але вони не починають ремонти, чекають, поки закінчиться війна і можна буде щось далі планувати.

Пишуть петиції з вимогою відновити будівництво

Тим часом інвестори, які вклали кошти в новобудови б’ють на сполох, адже будинки, де вони мали придбати житло, повинні були ввести в експлуатацію до кінця 2021 року, але цього не сталося. Люди бояться, що залишаться без своїх квартир

На сайті електронних петицій Київради вже опубліковані три звернення інвесторів недобудованого житла:

ЖК "Урлівський1" вулиця Причальна, 11 у Дарницькому районі,

ЖК "Відрада" по проспекту Відрадний, 93/2

ЖК "Медовий2" на вулиці Петра Радченка, 27 у Солом’янському районі.

Люди, серед яких чимало вимушених переселенців, вимагають від влади відновити будівництво житла, яке забудовники обіцяли ввести в експлуатацію до кінця 2021 року. Але петиції не набрали поки необхідних голосів аби їх розглянула міська влада.

Новобудова по вул. Петра Радченка

Самі ж чиновники в КМДА та Київраді поки неохоче говорять на цю тему, мовляв, потрібно зачекати, поки ситуація стане зрозумілішою і забудовник відновить роботи.

Ризик із новобудовами був завжди

Інвестори, які вклали кошти в новобудову перед початком війни – зараз хвилюються чи здадуть взагалі їх будинок.

"Вкладати кошти в новобудову завжди було ризикованою справою. І немає різниці – на дворі війна чи пандемія. До речі, під час локдауну, була перша хвиля нервозності з боку інвесторів в новобудовах. Адже тоді діяли певні карантині обмеження. Будинки, які знаходилися на етапі введення в експлуатацію здавалися на великих нервах. Люди отримували документи на житло з затримкою на 3-4 місяці. Що вже казати про ситуацію під час війни", м каже Сергій Курганов.

Експерт додає, що забудовник завжди виходить за межі того терміну, який ним був озвучений про введення будинку в експлуатацію.

"В мирні часи таке затягування було в середньому на три місяці. Під час пандемії така затримка вже складала понад півроку. Зараз це вже розтягнулося на рік повномасштабної війни, а на заморожених об’єктах затримка з будівництвом може розтягнутися на 1-2 роки. Звичайно, що все це нервує та злить людей. Забудовники запевняють, що все добудується. Але по термінах ніхто не може сказати, коли саме. Однозначно, що після того як Україна переможе", – додає експерт.

На Заході країни – будівельний бум

Попри те, що в Києві та в Київському регіони затишшя на будівельних майданчиках, в західних регіонах триває активне будівництво житла.

"В західних регіонах спостерігається певна активність. Будинки будуються, вводяться в експлуатацію, люди роблять ремонти. Там ринок новобудов не зазнав такої кризи, як у Києві. В соціальних мережах достатньо багато реклами квартир в новобудовах. Житло активно пропонують до продажу в уже зведених будинках", – зазначає експерт з нерухомості.

Раніше ми повідомляли про початок будівництва поруч із пам’ятником Батьківщині-Матері у Києві.

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