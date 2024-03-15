Боявся, що його не знайдуть: щемлива історія хлопця, який дивом вижив під завалами після обстрілу

19-річний Богдан Салімов три години чекав порятунку, затиснутий між бетонними плитами. У 5-поверхівку, де він мешкав у Мирнограді на Донеччині, прилетіла російська ракета. Двоє людей тоді загинули, 5 були поранені. Коли Богдана доправили до лікарні Дніпра, він міг рухати лише головою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Хлопець сидів за комп'ютером, коли у його будинок прилетіла ракета

Богдан, що кілька днів пролежав нерухомо, зараз впевнено подає руку, аби привітати лікарів та батьків. І хвалиться новими досягненнями. Батько хлопця, що нині воює на Луганському напрямку, щойно дізнався, примчав до Дніпра. На фронті бачив чимало, однак дивячись на поранену дитину, сліз не стримує.

Богдан удома сидів за комп’ютером, коли у його будинок прилетіло. Хлопець згадує провалився кудись, і лише відчував, як німіє тіло.

Богдан Салімов

Хлопець боявся, що його не знайдуть під завалами

Пізно вечері 12 березня ворог гібридною ракетою вдарив по житломасиву у Мирнограді. Тоді були зруйновані 4 багатоповерхівки. ДСНС-івці визволяли людей з-під завалів.

Під завалами хлопець провів понад три години. Доки чекав на допомогу, найбільше боявся, що його не почують та не визволять.

"Ми жили на 4 поверсі. 5 і 4 поверхів немає зовсім, він провалився на 3 поверх в комп’ютерному кріслі і завалений плитами. Чекали кран 3 години, щоб розгребти, дістати дитину. Дякувати Богу він живий", - каже мати хлопця Віта Салімова.

До лікарні Дніпра хлопця доставили геть нерухомим. Зараз вже активно спілкується, робить перші дзвінки з подарованого батьком телефону. Невдовзі його переведуть з реанімації

Попереду в Богдана тривала реабілітація. Однак і хлопець, і лікарі певні додому він піде на своїх ногах.

Богдан Салімов

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 19:00 за 15 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військовий медик відповів, які поранення найчастіше трапляються на фронті.

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