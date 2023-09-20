"Боявся за своє життя": на Закарпатті ув'язнили 29-річного чоловіка, який не з'явився до військкомату

Суд покарав мешканця села трьома роками в'язниці за те, що той ухилився від мобілізації.

В Україні судом винесено черговий вирок військовозобов’язаному, який ухилявся від мобілізації. Як і в багатьох інших випадках, суд покарав чоловіка реальним ув’язненням терміном на три роки. Як з’ясував ТСН.ua, йдеться про 29-річного мешканця селища Тересва Тячівського району Закарпатської області. Чоловік працює сезонним робітником, розлучений і має на утриманні неповнолітню дитину.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця Закарпатської облпрокуратури Катерина Хижняк.

"За публічного обвинувачення прокурора Тячівської окружної прокуратури мешканця смт. Тересва засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу (ст. 336 КК України)", – повідомила нам Катерина Хижняк.

Вона додала: "Під час судового розгляду підтверджено те, що чоловік умисно намагався уникнути призову до лав ЗСУ під час мобілізації. У вересні 2022 року він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. В подальшому отримав мобілізаційне розпорядження, та у визначений час до територіального центру комплектування й соціальної підтримки не з’явився".

За даними прокуратури, обвинувачений пояснив суду, що такі дії вчинив через страх за своє життя та певні сімейні обставини. Які саме – цього не уточнив. Водночас вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю. Наразі триває термін на оскарження вироку в апеляційному порядку.

Правоохоронці додають, що останнім часом, на їхню думку, побільшало вироків, коли обвинувачені отримують реальні терміни покарання.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можливе посилення мобілізації.

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