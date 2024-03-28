Боєць 3 штурмової розповів про польоти до оточеного Маріуполя та секретну операцію: "Апокаліпсис"

Військовий каже, що в окупованому Маріуполі він бачив пекло.

Боєць 3 штурмової бригади "Барсік" розповів про польоти до оточеного Маріуполя. Він зазначив, що тоді командири шукали добровольців, щоб здійснити цю місію.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Барсік" зазначив, що було багато добровольців, щоб полетіти в оточений Маріуполь. Військовий додав, що тоді деякі захисники України вірили у те, що місто вдастся деблокувати і врятувати його оборонців.

"Ще спочатку планувалась наземна операція. А потім нас знову зібрали і сказали, що наземна не вийде. Буде ще більше божевільна та авантюрна операція. Нам сказали, що назад нас можуть не забрати. Нам сказали, що їдуть тільки "азовці" та досвідчені військові. Ми загрузити боєкомплект і полетіли", - згадує захисник України.

Він розповів, що політ був спокійний, у Маріуполі вони чули запах паленого. У місті він виконував бойові завдання.

"У місті жодного будинку, трупи тварин та людей. Апокаліпсис", - каже "Барсік".

У Маріуполі воїн отримав осколкове поранення. Він зазначив, що поранених евакуювали 5 вертольотів, один з яких окупанти підбили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ БУЛА М’ЯСОРУБКА! Проти 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Інтерв’ю з “Барсіком”.

Нагадаємо, у Харкові росіяни скинули бомби на будинки, у Миколаєві, Запоріжжі і Херсоні — вибухи.

Читайте також: