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Боєць "Азову" відверто розповів про стан українських військових на передовій та озвучив велику проблему

Боєць "Азову" відверто розповів про стан українських військових на передовій та озвучив велику проблему

"Джеб"

Військовий каже, що українські захисники дуже втомлені, тоді як у росіян є регулярні ротації.

21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний "Джеб" роззповів, що військові втомились від постійного перебування на лінії фронту. 

Про це він сказав в  інтерв'ю TSN.ua.

"Рік у Серебрянському лісництві. І за рік хлопці дуже втомились морально. Він морально не вивозить. Людина може прийти, а у нього повна апатія. Він втомився не фізично, а морально. На передовій тяжко спати, бо там постійно щось гупає. Ти не висипаєшся, постійно п'єш енергетики. Коли хтось поранений і евакуація, ти потім ще сидиш всю ротацію, щоб дізнатись, що з цією людиною", - сказав він. 

Він зазначив, що у росіян ротації відбуваються постійно. 

"Вони повністю готові воювати, а ти сидиш уже тиждень на позиції", - каже він. 

"Джеб" наголосив, що в українській армії велика проблема з ротаціями. 

Також "Джеб" розповів, чому росіянам вдалось просунутись на фронті. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ДИТЯ, СКІЛЬКИ ТОБІ РОКІВ?!" 21-річний піхотинець втратив ногу, але хоче повернутися на війну!

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