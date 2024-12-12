Боєць "Азову" відверто розповів про стан українських військових на передовій та озвучив велику проблему

Військовий каже, що українські захисники дуже втомлені, тоді як у росіян є регулярні ротації.
21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний "Джеб" роззповів, що військові втомились від постійного перебування на лінії фронту.
Про це він сказав в інтерв'ю TSN.ua.
"Рік у Серебрянському лісництві. І за рік хлопці дуже втомились морально. Він морально не вивозить. Людина може прийти, а у нього повна апатія. Він втомився не фізично, а морально. На передовій тяжко спати, бо там постійно щось гупає. Ти не висипаєшся, постійно п'єш енергетики. Коли хтось поранений і евакуація, ти потім ще сидиш всю ротацію, щоб дізнатись, що з цією людиною", - сказав він.
Він зазначив, що у росіян ротації відбуваються постійно.
"Вони повністю готові воювати, а ти сидиш уже тиждень на позиції", - каже він.
"Джеб" наголосив, що в українській армії велика проблема з ротаціями.
Також "Джеб" розповів, чому росіянам вдалось просунутись на фронті.
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