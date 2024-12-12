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Боєць "Азову" висловився про мобілізацію та цивільних чоловіків: "Такі солдати не потрібні"

Боєць "Азову" висловився про мобілізацію та цивільних чоловіків: "Такі солдати не потрібні"

Мобілізація. Колаж ТСН.ua

Військовий розкритикував українців, які ухиляються від призову.

21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний "Джеб" розкритикував мобілізацію та ухилянтів. 

Про це він сказав в  інтерв'ю TSN.ua.

"Чесно кажучи, таким методом, який це робиться у нас, то такі солдати просто не потрібні. Питання - який толк з бійців, які кинуть позицію, які можуть зі злоби ще у спину вистрелити, здатись і перейти до росіян. Може десь в тилу машини заправляти", - сказав воїн. 

"Джеб"

"Джеб" також розкритикував українців, які не хочуть захищати свою країну. 

"Зараз такі чоловіки, що ти на них дивишся і жодної поваги не відчуваєш. А тому я не знаю, як їх мотивувати. От дивишся на чоловіка - 40 років і він має щось розуміти, а він такий - "я не можу, я не хочу", - сказав боєць. 

Також "Джеб" розповів, чому росіянам вдалось просунутись на фронті. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ДИТЯ, СКІЛЬКИ ТОБІ РОКІВ?!" 21-річний піхотинець втратив ногу, але хоче повернутися на війну!

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