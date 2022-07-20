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Боєць "Добряк", який втратив ногу на війні, освідчився коханій і підкорив Мережу: зворушлива історія кохання

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Боєць "Добряк", який втратив ногу на війні, освідчився коханій і підкорив Мережу: зворушлива історія кохання

У соцмережах днями з'явилось неймовірно зворушливе відео, на якому важко поранений чоловік, в оточенні великої компанії, робить пропозицію дівчині.

Відео із освідченням опубліковане день тому просто розірвало соцмережі.  Ці двоє  – Рома на псевдо «Добряк» та його кохана, Юля. Він – з Київщини, вона – з Хмельницька, а зараз вони у Вінниці, де він лікується після поранення, йдеться  в ТСН.19.30.  .

«В «Інстаграмі» познайомились. Знайшла Рому я через друга, через брата», - розповідає дівчина.

«Я їй написав просто, а їй було 15 років. Ти як виростеш, то я на тобі одружусь», - пригадує Рома.  

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Півтора роки після знайомства вони переписувалися, потім він не витримав – прилетів до неї в Хмельницький з Польщі, де тоді працював. «Приїхав, побачив, сказав, що вже точно, сто відсотків люблю, навіть двісті», - каже він.

Він зняв у Хмельницькому квартиру, почав працювати тренером, бо ж професійний спортсмен  і запланував зробити їй пропозицію. «Я планував робити її в березні. Знали всі – батьки, друзі, батьки працювали в Польщі і мали приїжджати», - каже наречений.  

Та почалась війна, дівчина просила Романа не йти до війська, але він був невблаганний. Зібрався на війну за кілька днів, за місяць вже був на передовій. Бій, у якому отримав поранення Добряк пам’ятає до секунди, йому в ногу влучив танк. Далі була евакуація і лікарня, кілька днів лікарі боролися за його ногу. «Лікарі підходять, так вишиковуються: «Ти, будь ласка, налаштуй себе, прийми це мужньо»… А я кажу, що я розумію, нога чорна, кажу, рубайте, вона мені не треба», - пригадує боєць.

Нині Рома реабілітується після поранення і разом з коханою займаються волонтерством. « Продовжую воювати. Я відчуваю, що воюю далі», - каже Роман.

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Роблять все, аби  наблизити перемогу, бо вона таки сказала йому "так". «Я собі завжди мріяв дуже круте весілля, так, щоб про нього гуділа вся Україна так само, як і про пропозицію. Через то зачекаємо до перемоги", - каже наречений.

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