Боєць "Киянин" пояснив необхідність мобілізації: "Не можна їхати на одних і тих самих"

Захисник наголосив на потребі створення військових резервів, щоб можна було на фронті одних бійців замінювати іншими.

Мобілізацію в Україні треба проводити, щоб на фронті відбувалася ротація військових, які втомлюються в напружених боях і потребують відпочинку.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним "Киянин".

"Мобілізація потрібна з однієї простої причини. Підрозділи, які постійно на "нулях", на "передку", потребують елементарного відпочинку. Дуже велике фізичне навантаження у тих напружених, божевільних боях, які йдуть. Люди елементарно дуже стомлюються", – пояснив захисник.

"Ми маємо в резерві постійно мати бригади задля заміни, ротації одних на інших. Це треба мати на постійній основі, щоб люди відпочивали. Так же не можна – їхати на одних і тих самих", – додав "Киянин".

Нагадаємо, що в Україні триває мобілізація в межах дії воєнного стану. Військові комісари продовжують вручати повістки, щоб створити резерв, пояснив заступник начальника першого відділу Бориспільського РТЦК та СП Олександр Бузницький. Він наголосив, що тому військовозобов'язані повинні негайно прибути до центрів комплектування для уточнення своїх даних.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.