Боєць РДК "Івар", що втік із РФ: "Захист" російськомовних — це х**ня! Путін убиває всіх"

Росіянин, який воює на боці України, розповів, як ставився до так званої "СВО".

Боєць “Російського добровольчого корпусу” (РДК) “Івар” втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він воює на боці України проти путінського режиму. За його словами, він ніколи не підтримував так звану "СВО" та мотиви, якими нібито керується Путін, зокрема, щодо захисту російськомовних.

Про це "Івар" розповів в ексклюзивному інтервʼю TSN.ua.

"Ну, я завжди до цього ставився як до якоїсь х*рні. Бо знав, що в "Азові", скажімо, з 2014-го року воювали "російські" хлопці. Тобто вони розмовляли російською, і жодних проблем у них не було. Я дивився інтерв'ю, відеорепортажі, і я розумів, що це все нісенітниця повна. Також там у чат-рулетці спілкувався з українцями, кияни мені траплялися. Вони так само розмовляли російською, і жодних проблем у нас не було. Відповідно, все це з приводу на кшталт "захисту російського населення" в Україні я сприймав як повну нісенітницю", — розповів "Івар".

Якби така мета справді була, Путін міг би просто відкрити якийсь "гуманітарний коридор", каже "Івар".

"Щоб всі ватники та "прихильники руского міра" могли спокійно перейти на територію Росії та жити там. Надав би їм житло. А війною він вбиває, зокрема й російськомовних. І як вони там говорять про те, що Україна вбиває дітей. Скільки дітей вони вбили, скільки жінок, скільки сімей було зруйновано, скільки доль. Це просто жах. Відповідно, нічого, окрім якоїсь маразматичної фантазії, там немає", — розповів боєць.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Переслідування ФСБ. Обшуки. Виїзд із Росії. Ідеологія "РДК". Війна України. Тяжке поранення.

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