Боєць РДК "Івар", який воює на боці України: "Зміни в Росії можуть відбутися лише в одному випадку"

Боєць “Російського добровольчого корпусу” (РДК) “Івар”, який втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну та приєднався до боротьби проти путінського режиму, вважає, що зміни в РФ можуть відбутися лише в одному випадку. А Путіна можна "знести" лише силовим шляхом.

Про це боєць розповів в ексклюзивному інтервʼю TSN.ua.

"Я вважаю, що в Росії громадянське суспільство в принципі зруйноване. Всі люди, будь-які пасіонарії, які там були, їх посадили або вони поїхали. Відповідно, я не бачу зараз у Росії жодної громадянської опозиції. Якісь ліберальні спільноти, вони нічого, крім випусків на YouTube про те, який Путін поганий, нічого не роблять і зробити не можуть. Відповідно, в них я не бачу ні союзників, ні якихось лідерів", — каже “Івар”.

За його словами, єдиний спосіб щось змінити в Росії — це збройний.

"Відповідно, ось РДК єдиний такий. Ось це і є те саме громадянське суспільство, люди, які думають, які щось можуть зробити. Деякі мої знайомі просто вважають, що ні, я просто не воюватиму ні на одному, ні на іншому боці. Хтось просто боїться. Я з ними особливо не спілкуюсь навіть. Є хлопці, які просто через свій вік, виїхати звідти не можуть. З ними якось я продовжую спілкування. Є це хлопці, які зі мною товаришували, ходили на футбол. З ними я спілкуюся. Я знаю, що це просто молоді хлопці, у яких у голові, так би мовити, все гаразд. Бо я не те що виховав, а просто якось розповів, пояснив. І вони розуміють, на чиєму боці правда", — розповів “Івар”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Переслідування ФСБ. Обшуки. Виїзд із Росії. Ідеологія "РДК". Війна України. Тяжке поранення.

Читайте також: