Боєць-рекордсмен зі знищення цілей із "Джавеліна" пригадав, як йому спершу не хотіли давати боєкомплекту для установки

Світовий рекордсмен по знищенню броньованої техніки з “Джавеліна” “встановив” Олександр Петлінський, який з американського ракетного комплексу за день знищив 6 цілей. Такий результат не показував жоден військовий ані в Україні, ані в інших країнах світу, йдеться в ТСН.

Після того як про українського гранатометника написало популярне видання в США, його цитував Джо Байден. Олександр зараз проходить реабілітацію через травмовану руку, а в рідному селищі йому не дають проходу – він місцева знаменитість.

24 лютого , коли Росія пішла у повномасштабний наступ на Україну Олександр Петлінський був у навчальному центрі, бо ж від 2014 року на захисті країни. Їм тільки почали викладати теорію, як працюю установка “Джавелін” і він встиг зробити кілька пробних пусків.

Через два дні його викликали на позиції в районі Енергодара і він почав переконувати своє командування, що зможе працювати з “Джавеліном”. “Дали одну установку. Дали мені з поправкою, що от тобі три ракети, якщо результат нуль, або він буде такий собі, то установку в тебе забирають, але 4-5 ракет на склад дали”, - пригадує Саша.

Вже за кілька днів до їхньої позиції виходить колона ворожої техніки, тобі його перша ціль стає танк. “Адреналін! Незнання вийде чи ні, як воно полетить. Це я зараз розказую і в мене емоції бурлять, а це було настільки емоційно. Я зробив пуск, по інструкції треба тікати, а я стою, як дитини, з відкритим ротом - влучив чи ні”, - розповідає боєць.

Танк загорівся, а далі була ціль БМП, третя - зенітна установка. “5-7 хвилин і три одиниці, після чого наші мали змогу відійти”, - пригадує боєць.

Олександру везуть зі складу резервні ракети, він нищить дві наступні броньовані машини. Однак їхню групу відстежує ворожий коптер і в посадку влітає БМП. “Він починає стріляти по всьому, що рухається, я добігаю до машини, беру ракету, він поцілив, вилітає скло. Я розумію, якщо я зараз не зроблю, то можливо з цієї посадки ніхто не вийде”, - розповідає про свої тодішні переживання військовий.

Сашко сідає посеред дороги, заряджає шосту ракету і вирішує випустити її з максимально короткої відстані, на пуск ракети потрібно 30 секунд. “Ці 30 секунд - вони такі повільні, я в деталях бачу як цей БТР повертає на мене пушку. Я стрілю навісною, попадаю в правий крайні борт, прошиває борт, відриває скати. Це було 6 знищених і одна підбита це було за день”, - описує деталі Олександр.

Це був найтяжчий бій в його житті, він тривав кілька днів. Тоді він записав два голосових повідомлення братові і дружині. “Я прощався з родиною, брата просив в разі неповернення, щоб за сином подивився. Я на 90% був упевнений, що ми не вийдемо, ми були в оточені, ми ударна група, ми стримуємо противника, щоб відійшли наші”, - каже він.

Його дружина за 600 кілометрів від Запоріжжя на Вінниччині намагається відкрити повідомлення, але марно. Вона так і не почула те прощальне повідомлення. Вони не дійшли ні їй, ні братові. Через кілька днів Сашко вийшов на зв'язок. Після того трофейного бою у Олександра більше не має обмежень на ракети до “Джавелінів”. “Комбріг потис мені руку і сказав, що в тебе на ракети безлім, скільки відпрацюєш, стільки доставимо”, - ділиться боєць.

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До нього на позиції приїздили журналісти з популярного американського видання. Виявилося, що у світі одна людина за один день ніколи не вражала 6 цілей з “Джавеліна”, тому Сашко на цей час світовий рекордсмен. Після виходу статті у Wall Street Journal про українського гранатометника з позивним “Айдар” - його процитував Джо Байден під час візиту на завод, що виробляє протитанкові ракетні комплекси. "Без Javelin дуже важко було б зупинити ворога, що наступає". Цієї зброї торкалися ваші руки й руки українських героїв. І це дало чудовий результат", - тоді сказав американський президент.

“Мені скидають посиланням і мені ротний каже, Саша тебе Байден цитував, я так, як Байден? Для мене це було здивування”, - сміється Саша.

Він дуже хотів би поспілкуватися з інженерами заводу, де виробляють зброю. “В мене великий список до "Джавеліна", що можна покращити”, - переконує боєць.

Чим менше вдома натяків на війну, тим краще, каже Олександр. Йому дуже прикро, що його 4-річний син знає, що таке повітряні тривоги, і з якими ризиками пов'язана татова робота. Коли доводиться прощатися з дитиною, ще дуже тяжко витримати, каже Сашко. “Мені тяжко їхати з дому. Те, що він розумію куди я їду, мені важко. Він сяде, плаче, в мене серце кров’ю обливається. Дружина весь час плаче, куди б я не їхав, чи в частину, чи на війну, чи папірця забрати”, - каже чоловік.

Олександр Петлінській має дуже зрозумілі усім українцям мрії - добудувати дім, мати доньку, відкрити свою справу зі збору тракторів, і щоб у садку з'явилися молоді яблуні.

Але все це може втілитися в життя тільки після нашої перемоги на полі бою, вважає Олександр. Після реабілітації світовий рекордсмен з ураження броньованих цілей з “Джавелна” повернеться на своїй позиці, щоб наближати час, коли українці зможуть не просто виживати, а здійснювати свої мрії.

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