"Бої без правил" в метро Києва: у вагоні жорстоко побилися чоловік та жінка (відео)

У вагоні київського метрополітену сталася бійка між чоловіком та жінкою. В Мережі опублікували відео "поєдинку", який нібито стався під час руху поїзда на "зеленій" гілці метро.

На кадрах помітно, що відбувається коротка словесна перепалка між пасажирами – жінкою на чоловіком. Відео починається з того, що пасажир штовхає жінку у темній куртці та з сумочкою в руках.

Бої без правил у вагоні метро

Після цього жінка пішла у відчайдушну атаку на супротивника використовуючи для ударів руки і ноги. Помітно, що жінка вдягнена у штани з пікселем, можливо тактичні. Чоловік теж завдавав удари у відповідь та схопив жінку за волосся. Одному з пасажирів ледве вдалося розвести учасників конфлікту. Причому, він фактично відірвав жінку від супротивника, від чого вона впала на підлогу.

За кадром було чути голос однієї з пасажирок, яка просила припинити бійку та заспокоїтися.

"Ви ж старший – маєте бути розумнішим", - чути голос пасажирки, яка звертається до учасника бійки.

Що кажуть у поліції

У поліції Київського метрополітену, кажуть, що наразі причина бійки в вагоні метро невідома.

"Дана подія зареєстрована, проводиться перевірка. Встановлюємо особи учасників бійки", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва. Там поки не підтверджують, що інцидент трапився саме на "зеленій" гілці.

У Києві в метро побилися чоловік та жінка

Нагадаємо, екскерівник київського метро виїхав з України за висновком підробної ВЛК.

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