"Бої без правил" в метро Києва: у вагоні жорстоко побилися чоловік та жінка (відео)

У поліції розповіли, що проводять перевірку.
У вагоні київського метрополітену сталася бійка між чоловіком та жінкою. В Мережі опублікували відео "поєдинку", який нібито стався під час руху поїзда на "зеленій" гілці метро.
На кадрах помітно, що відбувається коротка словесна перепалка між пасажирами – жінкою на чоловіком. Відео починається з того, що пасажир штовхає жінку у темній куртці та з сумочкою в руках.
Бої без правил у вагоні метро
Після цього жінка пішла у відчайдушну атаку на супротивника використовуючи для ударів руки і ноги. Помітно, що жінка вдягнена у штани з пікселем, можливо тактичні. Чоловік теж завдавав удари у відповідь та схопив жінку за волосся. Одному з пасажирів ледве вдалося розвести учасників конфлікту. Причому, він фактично відірвав жінку від супротивника, від чого вона впала на підлогу.
За кадром було чути голос однієї з пасажирок, яка просила припинити бійку та заспокоїтися.
"Ви ж старший – маєте бути розумнішим", - чути голос пасажирки, яка звертається до учасника бійки.
Що кажуть у поліції
У поліції Київського метрополітену, кажуть, що наразі причина бійки в вагоні метро невідома.
"Дана подія зареєстрована, проводиться перевірка. Встановлюємо особи учасників бійки", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва. Там поки не підтверджують, що інцидент трапився саме на "зеленій" гілці.
Нагадаємо, екскерівник київського метро виїхав з України за висновком підробної ВЛК.
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