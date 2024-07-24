Бої біля Роботиного: окупанти вигадали, як по-новому штурмувати позиції захисників України - розповіді воїнів

У сутінках та на світанку окупанти невеликими піхотними групами намагаються продавити лінію української оборони на Токмацькому напрямку. Зокрема від Вербового й Новопокровки, на східному фланзі Роботинського виступу, московити лізуть уперед – у сучасних високотехнологічних тепловідбивних накидках. Вочевидь, сподіваючись, що у такому "прикиді" їх точно не помітять українські оборонці.

Але й таке маскування окупантам не дуже допомагає. Адже лінія фронту на ділянці їхньої відповідальності, твердять воїни "Карадагу", 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України, залишається майже незмінною.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного

На Запоріжжі, нині суцільна зона турбулентності. Московитські дрони на східному фланзі Роботинського виступу наразі – найпідступніша загроза, вважають воїни 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України,

"Філ" розповідає, що він з дому привіз дробовика. Його гранатометнику роти вогневої підтримки "Карадагу" подарував сусід. Батьківщина на весь підрозділ видала сучаснішого.

Позиції воїнів

Нацгвардійці визнають: така зброя на Токмацькому відтинку фронту, зараз дуже допоміжна. Але, застосовувати її, кажуть, треба зі спеціальними зарядами й лише у крайньому випадку.

Станковий протитанковий гранатомет, трохи молодший за "Сивого", якому уже 59 років.

"Філ" розповідає, що окупанти три доби сунули на їхні позиції. Останнім часом, каже "Крим" - зі сторони тимчасово загарбаного Вербового та від Новопокровки, московити сунуть геть без техніки й головного - у сутінках та на світанку.

"Це, по сірому, от наприклад 3-4 година ранку, по два, по три, по чотири чоловіка. Намагатись прощупувати наші позиції і де вони знайдуть де менш захищена – то вони намагаються штурмувати", - каже Крим”, командир роти 15 БрОП НГУ “Карадаг”.

"Крим"

Наприкінці весни, для нічних штурмів на Токмацькому напрямку, рашисти почали мосово застосовувати маскувальні, тепловідбивні накидки.

"Є такі випадки, коли намагаються і вночі, з використанням маскхалатів. Щоб себе захистити, щоб вони не виглядали під тепловізором – як пляма", - каже "Крим".

Та нацгвардійці твердять - наловчилися виявляти і таких технологічно замаскованих ворожих штурмовиків.

Воїн Нацгвардії

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 24 липня. Ситуація на фронті, Кулеба в Китаї, Угорщина перейшла до погроз Україні

Читайте також: