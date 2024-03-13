Бої на Авдіївському напрямку: воїни ЗСУ розповіли, яких снарядів бракує

Українські артилеристи гатять по окупантах на Авдіївському напрямку. Радянська система залпового вогню "Град" - справді зараз рідкість на фронті. Усе тому, що відчутний дефіцит ракет до неї. Але коли таки вдається роздобути достатньо боєприпасів - ворогу не позаздриш.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ЗСУ бракує боєприпасів до "Граду"

Сьогодні вночі наші артилеристи пострілами з "Градів" накрили ворожу піхоту, яка намагалась прорватись на позиції Авдіївського напрямку.

Рідкість у тому, кажуть артилеристи, що снарядів для "Граду" майже не знайти. Все виробництво - ще часів Радянського союзу. А з такою інтенсивністю бойових дій, яка вже третій рік на нашій землі, запаси вичерпуються. Не лише в нас, а й у росіян. Але нашим військам вдалось роздобути поповнення.

Ще два тижні тому, коли ворог атакував Авдіївку і фланги тут було геть порожньо. Те, що поповнення приїхало неабияк радує Богдана. Каже, тепер його розрахунок гатить від душі в бік окупантів.

РСЗВ "Град"

24-річний Богдан повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну

Артилерист Богдан каже, що жоден дрон не може замінити артилерію. Він у війську трохи більше року й сам бачить, на скільки важливо для піхоти коли в артилеристів вдосталь боєкомплекту.

Хлопець аж так рвався у лави Збройних сил, що підписав контракт на 3 роки. Бо інакше двадцяти чотирирічного хлопця в армію не брали. А сидіти склавши руки, коли в твоїй країні війна йому було нестерпно. Для того аби захищати свою країну він повернувся із -за кордону. І дотепер не шкодує про свій вибір.

РСЗВ "Град"

Зараз хлопець каже - головне, щоб снарядів вистачало.

Артилерист Богдан

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Нагадаємо, військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації.

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