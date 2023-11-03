Бої на Авдіївському та Бахмутському напрямках: артилеристи ЗСУ розповіли про атаки окупантів

Українські захисники розповіли про ситуацію на фронті.

Українські артилеристи на Авдіївському та Бахмутському напрямках нищать російських окупантів. Воїни відбивають атаки окупантів, як з радянського, так і сучасного озброєння.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

На Авдіївському напрямку російська артилерія працює навіть під час густого туману та поганої видимості. Окупанти хаотично обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти поблизу передової.

Українські захисники у таку погоду працюють по плановим ворожим цілям, які раніше виявила наша розвідка.

"Радіус ураження у нас великий, тому в основному це - скупчення живої сили", - каже командир взводу реактивної артилерії "Метиз".

"Метиз"

44-річний командир взводу Володимир своє професійне свято дня артилерійських військ проводить на бойових позиціях. За рік служби досі не може звикнути, що нині воює пліч-о-пліч вже з молодим поколінням українських воїнів.

Українська артилерія на Авдіївському напрямку

Також на Авдіївському напрямку воюють танкісти, які прикривають піхоту.

На Бахмутському напрямку ворожі навали окупантів стримують артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади. Тут працюють ще радянські САУ. Окупанти на цій ділянці хочуть просуватись вперед, намагаючись відвоювати в українців оборонців панівні висоти. А тому робота в артилеристів не припиняється ні вдень ні вночі.

Гармати танків, гусеничної та колісної броні, а також міномети і реактивна артилерія досі лишаються головними чинниками стримування російських військ та просування наших вояків вперед.

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Нагадаєм, на Вінниччині викрили колаборантку, яка закликала РФ ще більше обстрілювати Україну.

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