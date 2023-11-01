Бої на Бахмутському напрямку: військові з передової розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти після невдалих штурмів позицій ЗСУ перегруповуються на Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються вклинитися в нашу лінію оборони, проте захисники України протистоять їм.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

На Бахмутському напрямку за діями окупантів стежать аеророзвідники. Після цього військові розуміють, чи підуть росіяни на черговий штурм.

Бахмутський напрямок

"Пробують йти на штурми, але в нас також є свої сили, які працюють. Вони останні кілька днів затихли, переважно працює арта", - каже військовий прикордонного загону "Калюс".

Окупанти після невдалих спроб штурму у районі Бахмута нині перегруповуються і російська розвідка намагається знайти в українській обороні слабкі місця. Поки безуспішно, каже боєць на позивний "Калюс". Його підрозділ готовий зупинити ворога, якщо той спробує посунути сюди на важкій броні.

Воїн "Калюс"

На скупчення ворожих військ та пересування броньованих машин на Бахмутському напрямку мінометники прикордонного загону реагують швидко, влучно і прицільно та прикривають просування наших сил оборони за допомогою 120-мм мін із реактивним зарядом. Тоді було ліквідовано 2 окупантів та поранено ще 5.

Воювати з російськими окупантами боєць Віктор на позивний "Дід" почав ще від 2014 року. Батько двох дітей каже, на рідну Черкащину повернеться, коли вижене російських окупантів.

Наразі на цьому напрямку тривають бої.

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Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські військові просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута.

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