Бої на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про зброю, яка палить техніку окупантів (фото, відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплектів 30-ої бригади прицільно нищить ворожу піхоту та палить російську техніку на півночі від Бахмута. За допомогою багаторазових бомберів бійці обходять щільний ворожий РЕБ та вдало відбивають ворожі штурми завдяки саморобним скидам.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Воїни ЗСУ самі готують скиди для дронів

Сучасна війна це нові виклики та нові завдання. Дантист та економіст в мирному житті тепер майструють вибухові пристрої під кожну окрему ціль.

"Це в народі називаються "міньйони", а по суті гранати під гранатомет. Ми переробляємо їх під скиди, щоб можна було робити скиди з "Мавіка", - кажуть воїни ЗСУ.

Окупанти на півночі від Бахмута стоять в обороні, але час від часу намагаються штурмувати наші позиції. Українські бійці проводять розвідку боєм і пілоти ударних БПЛА прикривають їх з неба.

Ураження ворожої техніки

Як воїни ЗСУ нищать ворожу техніку

Боєць на позивний "Терен" напередодні знищив російський спостережний комплекс з тепловізійним та радіолокаційним радаром "Муром", вартістю майже двісті тисяч доларів. Також таким чином військові засікають ротацію окупантів та ліквідовують їх.

"Гранатомет стріляє цими боєприпасами чергами і він для ураження однієї цілі використовує набагато більше боєкомплекту, ніж ми використовуємо для ураження тієї ж самої цілі. Тобто ми раціонально застосовуємо ці боєприпаси", - каже "Терен".

На рахунку бійців роти ударних БПЛА 30-ї бригади десятки одиниць спаленої ворожої техніки і сотні знищених окупантів. Завдяки їхнім вмілим діям окупанти на півночі від Бахмута не можуть нарощувати сили для подальших штурмів. Підлітали близько до ворожих позицій та прицільно бити по ворогу - цей ризик виправданий, кажуть бійці.

Долучитись до знищення російського ворога, армія якого точно не сильна, але довга, може кожен.

На екрані QR-код з реквізитами на збір для потреб РУБпАК 30 бригади. Тоді бійцям в майстерні буде з чого виготовляти боєприпаси, а пілоту дрона на позивний "Терен", який з 2014 року на службі буде чим бити окупантів.

QR-код для збору коштів

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Нагадаємо, у Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.

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