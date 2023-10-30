Бої на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли, якою зброєю стримують окупантів

Українські захисники продовжують обороняти Україну на Бахмутському напрямку. Для цього воїни ЗСУ застосовують різні типи озброєння.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Український військовий "Купол" каже, що воює з ПЗРК Stinger. Ним він збиває ракети, літаки та вертольоти. "Куполу" 23 роки. Свій позивний Владислав отримав – через те, що прикриває піхоту на передньому краю. На фронті він від початку повномасштабного вторгнення. До цього на Донбасі проходив контрактну службу.

Прикордонники краматорського загону тримають оборону транспортних розвʼязок та доріг, якими будь-якої миті може посунути ворожа бронетехніка. Її вони стримують із ПТРК "Фагот".

30-річний Вʼячеслав на позивний "Шустрий" на Донбасі вже третю ротацію. Він мінометник. Пильнувати за ворогом його загону допомагають аеророзвідники, які передають картинку укріпрайонів російських військ в реальному часі.

"Шустрий"

Саме "Шустрий" оперативно знищує окупантів під час час штурмів. Також мінометники не дають росіянам можливості облаштовувати вогневі позиції та підвозити провізію на передній край.

ЗСУ знищують окупантів 120-мм осколковими мінами, які Україні передали європейські партнери. Такі міни мають реактивний заряд, який дозволяє вражати ворожі цілі на кілька кілометрів далі, ніж зазвичай.

Бахмутський напрямок

"Артилерійська канонада з обох сторін на Бахмутському напрямку не припиняється ні на мить. Натомість бійці цей день називають спокійним, бо ворог не йшов на штурм, а причаївся і веде розвідку. А це означає, що нашим бійцям треба бути пильними в найближчі дні", - каже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російські зеки риють окопи під Бахмутом! ЗСУ це бачать і б'ють зі "Стінгера"!

Нагадаємо, скільки техніки і окупантів втратила Росія в Авдіївці.

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