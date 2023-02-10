Бої на Донеччині – це і є той великий наступ Росії: захисник оцінив сили ворога та України

Щоб знищувати російську "велику орду", треба щоб в українських військових були в достатній кількості сили і засоби, наголосив боєць "Киянин".

Теперішні бої на Донеччині – це і є той великий російський наступ, про який заявляла влада і розвідка. Росія назбирала багато мобілізованих, і щоб їх ліквідувати, необхідна достатня кількість боєкомплекту.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним "Киянин".

Український захисник оцінив російські сили в контексті цього нового великого наступу, зауваживши, що "це велика орда".

"Тут є кілька аспектів: і трішки втрачений час, і неправильне інформування суспільства стосовного того стану справ, які були насправді. Те, що в нас були успішні контрнаступальні операції завдяки мужності наших воїнів і генія, командувача Збройних сил Залужного – це один аспект. Але це й зіграло таку запаморочливу роль: що там "чмобіки", б’ємо, поб’ємо. А росіяни тим часом набрали декілька хвиль мобілізації, на полігонах муштрували орду, і зараз витягли зі складів – хороша вона чи погана – бронетехніку, напакували оцими резервістами. Насправді це велика орда і кожне з них іде і буде вбивати, і кожного з них потрібно утилізувати. Щоб їх знищувати, треба сили і засоби, щоб були в достатній кількості. Навіть ті збройні сили, які в нас є, вони виконують покладені на себе завдання, але потрібно дуже багато боєкомплекту, тому що дуже великий розхід", – пояснив "Киянин".

Він також підтвердив, що теперішні бої на Донеччині – це і є той самий новий великий наступ окупантів.

"Це вже наступ, він уже йде, і йде не один день. Суспільство думає, що це буде колонами зі всіх боків. Такого вже не буде, вони ж теж вчаться, теж змінюють тактику. Вони зараз зробили акцент – Бахмут-Соледар-Вугледар", – повідомив боєць.

Він знову наголосив, що для протистояння ворогу українських військам необхідна достатня кількість боєкомплекту.

"Те, що вони вводять у бій постійно свіжі резерви, все це треба перемолоти, перебити. Коли в нас є достатня кількість боєкомплекту, то це не так страшно. Коли на дальніх підступах вони виявляються, то і бронетехніка, і штурмові групи просто знищуються. Частина тих, хто до наших позицій добігає, добивається вже там стрілецькою зброєю, з РПГ і так далі", – пояснив українських захисник.

Нагадаємо, в українській розвідці попередили про загострення на фронті і що росіяни найближчим часом активізують спроби захопити весь Донбас, адже мають завдання здійснити це до березня. На сьогодні на території України налічується до 300 тис. російських окупантів. У ГУР прогнозують, що ворог продовжить влаштовувати"м'ясні атаки" мобілізованими.

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