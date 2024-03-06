Бої на Донеччині: яке місто хочуть захопити росіяни і яку небезпечну зброю використовують

Десантники 79-ї бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки під Новомихайлівкою. Це село на околицях Курахового давно вже гаряча точка. А останніми тижнями росіяни там посилили атаки. Не лише штурмують наші позиції піхотою з технікою, а й обстрілюють керованими авіабомбами та артилерією.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Окупанти і далі закидають передову КАБами

На передовій тривають тяжкі бої, є постійна загроза ударів ворожими дронами та артилерією. Військові кажуть, після того, як наші влаштували "сушкопад", авіаударів трохи поменшало.

"Та не встигаємо ми дістатись позицій, як на обрії знову розриви КАБів", - каже Олег, військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмові Таврійської бригади.

Знімальна група ТСН стала свідком удару КАБом.

"Щойно відпрацювали ворожі "сушки" і знову скинули авіаційні бомби. Ось можемо побачити дим на обрії розвіюється. Тим паче зараз, коли сонячна погода і якраз час для прольоту ворожої авіації", - каже Юлія Кирієнко.

Обстріл КАБами означає, що от-от почнеться черговий штурм, кажуть армійці. Тут, на околицях Новомихайлівки за день сили оборони відбивають їх що три десятки.

Донеччина

Окупанти знищують Донеччину

Руслан показує кладовище техніки окупантів у Новомихайлівці. На металобрухт її перетворили десантники 79-ки. Вони вже третій рік поспіль у зоні бойових дій, без ротацій. І більшість часу на цьому гарячому напрямку.

Основна ціль ворога - вийти на місто Курахово, важливий для ЗСУ населений пункт. Саме Курахово теж під ударами. Фронт змістився і навіть сюди дістають авіабомби росіян. Остання потрощила цілу вулицю. Тут постраждало 16 людей. Двоє у важкому стані. КАБ влучила у дах пʼятиповерхівки, але вибух був настільки потужний, що шибки повилітали у 15 будинках.

Курахово

Люди намагаються врятувати майно, разом з комунальниками прибирають вулиці. І продовжують жити тут. Попри те, що лінія фронту за якихось 10 кілометрів звідси.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог штурмує позиції та обстрілює артилерією ОДНОЧАСНО! Репортаж з передової

Нагадаємо, СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ шпигуна, який спробував втекти до Придністров’я.

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