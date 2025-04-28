Бої на Донеччині: воїни ЗСУ розповіли про масований штурм окупантів та ситуацію на фронті

Війна в Україні / © ТСН.ua

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На Покровсько-Мирноградському відтинку фронту розрахунки українських «Градів» 38-ої окремої бригади морської піхоти нині ведуть снайперську реактивну війну.

Інтенсивність ворожих атак дещо впала, але рашистські гаубиці, самохідки й дрони — нікуди не поділись. Наші реактивники, споряджені, чатують у схованках цілодобово й щойно надходить команда — мерщій вирушають на точку атаки.

Реактивникам 38-ої дуже потрібна станція РЕБ для надійного захисту від повітряних загроз. Під час сюжету на екранах буде QR-код — це збір саме на радіоелектронний захист для воїнів 38-ої бригади морської піхоти. Тож, за можливості, не залишайтесь осторонь.

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QR-код / © ТСН

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Пилип» — командир колісної, а відтак суходольної бойової машини. Та на дверцятах його «Града» — шеврон морської піхоти.

«Пилип» став реактивником, майже одночасно зі створенням, 38-ої окремої бригади морської піхоти. Відтоді підрозділ воював на Донеччині, під час українського контрнаступу на Времівському виступі. Підтримував вогнем на Херсонщині побратимів-морпіхів, що відбивали у ворога й утримували плацдарм навколо Кринків, на Лівому березі Дніпра. Від осені 2024 року вони цілодобово й безперервно б’ють московитів поблизу Покровська з Мирноградом.

«Було інтенсивно, да! І КАБи були, і авіаційні удари було. Звісно, штурми були. Бронетехнікою були, мотоциклами були», — каже Олена Солоніна, офіцерка відділення комунікацій 38 ОБрМП.

Напевно, найінтенсивніше, каже «Срібний» — старший офіцер батареї, війна точилась у секторі, напередодні Великодня.

«Гупали постійно! Тот єсть ми ж його чули — земля здригалась! Такого наступу ми ще не бачили мабуть, останні два роки», — каже «Срібний», старший офіцер батареї БМ-21 «Град» 38 ОБрМП.

Тоді, південно-східніше Мирнограда, головні сили ворожої 20 мотострілецької дивізії пішли на штурм бронетехнікою, піхотою та кількома зграями мотоциклістів, за інтенсивної підтримки артилерії з авіацією.

“Град” на фронті / © ТСН

«Вони там сипали, починали з КАБів вночі, потом сипали артилерію. Артилерія там працювала чотири чи п’ять годин безперестанно! Постійно-постійно-постійно — там не можливо було не вийти ні висунутись — нічого», — каже «Срібний», старший офіцер батареї БМ-21 «Град» 38 ОБрМП.

Ту атаку, спаливши чимало ворожої броні й знищивши не один десяток московитських піхотинців, українські воїни — відбили. Та війна у секторі не припинилась. Хоча її тем, кажуть морпіхи — дещо знизився. Натомість, робота у реактивників 38-ої нікуди не зникла. Військові можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом, рясно, накрити площу у 8-9 гектарів. Та нині, на Покровсько-Мирноградському відтинку фронту, екіпажі БМ-21 38-ої бригади морпіхів, стріляють, каже «Срібний», більше — як снайпери! По кілька ракет — на ціль.

Взагалі-то, він — навідник, в екіпажі морпіхівського «Граду». Та віднедавна, дорогою на роботу, й на шляху звідти — «Борсук» їздить, винятково біля пакету з ракетами. У руках, міцно тримаючи карабін, щоб стежити за дронами. Той карабін, засіб захисту — непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний, лише на мінімальній відстані. А ворожих дронів на Покровщині, нині літає — хоч греблю гати.

Для надійного захисту і себе, і бойових машин, реактивникам 38 дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби. Долучитися й допомогти воїнам зібрати кошти на її придбання, справа, звісно, добровільна. Але ж і захищають ці морські піхотинці — кожного з нас. І захищають — дуже ефективно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 28 квітня. ТРАМП шокував під час перемовин ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ! Ватикан НАЖИВО