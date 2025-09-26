Бої на фронті: що насправді відбувається на Запорізькому напрямку

Війна в Україні / © Getty Images

У Запорізькій області через велику кількість ворожої піхоти і штурмів дронарі постійно на бойовому чергуванні. Буває коли противник наступає, задіюють по кількадесят «пташок» тільки з одного екіпажу аби зупинити рух ворожої техніки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Холодний вересневий ранок. Здається поля і посадки заснули. Однак не противник.

«Було виявлено ворожий автомобіль летимо на доопрацювання на знищення», — каже військовий.

Ранок у полях для цих хлопців починається не з кави, а з пошуку окупантів, яких виявили у посадці. Шукати вороже авто летить Захар. Хлопцю 27 і до війни з армією справи не мав. Їхня робота це — бойове чергування 24 на 7. Противник на Оріхівському напрямку активізувався. І постійно намагається рухатись ближче до наших позицій.

Бажана ціль це — ворожі пілоти. Чим більше їх знищити, тим менше страждатиме піхота і логістика. Через ефективність наших пілотів ворог казиться, бо несе втрати і щодня кидає на посадки авіабомби і десятки дронів камікадзе.

На цьому відтинку фронту у противника працюють потужні засоби радіолокаційної боротьби. Вони глушать сигнали наших дронів і з ними стає дедалі важче боротися.

Є ще так звані «штори». Це коли ворожий РЕБ забирає нашу картинку і ми втрачаємо керування. І такі «штори» нашим пілотам доводиться обходити і сьогодні аби знайти і вразити ціль.

«Змінюємо деякі налаштування на дроні під свій пульт, але в цілому дрони приходять вже готовими», — каже військовий 118 ОМБР «Інженер».

У ранковій імлі на землі виринає противник під антидроновим плащем. Пілот розвертає дрона і у піке вражає піхотиця. А на базі до вильоту вже готується другий дрон ще один у повітрі шукає ворожу буханку. Цей конвеєр не зупиняється ні на мить. Бо від цих молодих ще зовсім юних пілотів залежить життя піхоти на землі.

