Бої на Горлівському напрямку: що кажуть воїни ЗСУ про ситуацію на цій ділянці фронту

Із Торецької громади Бахмутського району евакуювали 97 дітей через активні бойові дії. Горлівський напрямок залишається одним із найгарячіших, оскільки окупанти тут використовують артилерію та дрони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Обстріли Торецька

На околиці Торецька мешкають Галина Миколаївна разом із чоловіком. Це місце росіяни недавно обстріляли із "Градів". Подружжя ховалось у підвалі, а коли вийшло - побачило мертвим 43-річного Олександра. Він провідував маму та вже поїхав, проте коли почався обстріл - повернувся, щоб врятувати її.

Околиці Торецька

Торецька громада мало не щодня потерпає від обстрілів. Відлуння боїв на Горлівському напрямку добре чути в самому місті.

Що кажуть українські військові

ТСН побувала на позиціях воїнів ЗСУ на Горлівському напрямку. Сюди можна потрапити через простріляні поля. Окопи українських військових залиті водою через постійні дощі, що додає захисникам проблем.

Окопи ЗСУ залиті водою

Старший позиції Віктор нещодавно повернувся після поранення. Поруч розірвалась міна і йому осколками посікло обличчя.

"Сюди в щоку виходить. І застрягли тут в костях, перелом щелепи був. Сказали лікарі, що якщо вони не заважають, то краще не діставати. Бо там багато нервових закінчень, а так їх там не багато – 8 штучок", - каже Віктор.

Його головне завдання тут спостерігати за противником і не дати просунутись вперед. До позицій російських військ менше 500 метрів.

Віктор відтирає свій кулемет, нахвалює його, але все одно згадує про дім та каже, що дуже сумує за дружиною.

Український захисник

Командир взводу 24 ОМБр імені короля Данила "Бетмет" у цивільному житті хореограф. Коли пришла повістка він без вагань пішов захищати країну.

Під час розмови кореспондентки ТСН із військовими чути ворожий дрон. Попри те що над головою весь час щось літає – бійці цю ситуацію називають відносно спокійною

Командир роти "Джиммі" каже, звуки вибухів, які лунають навколо – це артилерійські дуелі. З лівого та правого флангів.

Завдання воїнів тут тримати оборону. Штурмувати ці позиції противник зараз не береться. Наші воїни тут тримають висоту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Пекло війни Горлівського напрямку! Ворог вистежує дронами та гатить артилерією!

Нагадаємо, на Харківщині окупанти за добу обстріляли понад 20 населених пунктів.

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