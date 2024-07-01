Бої на Харківщині: військові розповіли, що насправді відбувається біля кордону з Росією

На північному сході Харківщини, за лічені кілометри східніше Вовчанська, нині точиться дистанційна війна через міждержавну стрічку. У прикордонних українських селах там, майже не залишилося цивільних, а наблизитись до міждержавної межі вдень, майже стовідсотково означає - наразитися на ворожий обстріл.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

"Лексус" - заступник командира відділу прикордонної служби бригади “Гарт”, у подробицях розповідає, яким був його попередній виїзд, на самий край української землі.

"Посадка, там ще наші пацани, а за тою посадкою - 350 метрів, вже п**арський кордон", - каже "Лексус".

Стрічка державного кордону, тут нині і є лінією бойового зіткнення з рашистами.

"Стрілкотня в основному працюють, ну от міномет кожен день. Робота танка була - 120-ті міномети", - каже “Бацик”, начальник прикордонної застави бригади ДПСУ “Гарт”.

"Бацик"

“Луганськ” - очі українського прикордонного підрозділу над головами московитів. Прикордонники розповідають: у сутінках - вночі й удосвіта, щодоби - чують, як на ворожій території, пересувається важка техніка. Ймовірно, то автошляхом 14К, Волоконівка-Шебекіне, у бік Вовчанська, окупанти женуть підкріплення. Водночас, на ділянці їх відповідальності, твердять воїни “Гарту”, московитські танки, бронемашини, та навіть ворожа інженерна техніка, впритул до кордону не підходить.

"Наші аеророзвідники літають і видно, що кацапи окопуються. К*цапи переживають, к*цапи слідкують, к*цапи також піднімають дрони і ведуть свою аеророзвідку", - каже “Лексус”, заступник командира відділу прикордонної служби бригади ДПСУ “Гарт”

У них є, чим бити окупантів на дистанції. І вони це роблять, щойно помічають найменший рух ще на ворожій території. Є в арсеналі прикордонників і ефективна західна зброя, для ближнього піхотного бою. Та тут така місцевість, визнають прикордонники “Гарту”, що сунути напролом через кордон, для московитської піхоти було би відвертим самогубством.

"Рельєф місцевості тут досить важкий, щоб підходити. Бо виходить звідти і дистанція досить велика і потрібно і спуститись і вони вже в низині, а у нас тут висота. Тому і не сунуть", - каже “Жнець”, військовослужбовець комендатури швидкого реагування бригади ДПСУ “Гарт”.

Прикордонник на Харківщині

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