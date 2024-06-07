Бої на Харківщині: воїни розповіли про нову тактику окупантів чи є в захисників України снаряди

Бої за Вовчанськ на Харківщині тривають. Російська окупаційна армія хоче захопити українське місто та просунутись далі. Українські захисники протистоять армії країни-агресорки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Як ЗСУ знищують ворожу техніку

Українські прикордонники знищують ворожу техніку та окупантів. Працювати їм доводиться практично безперервно через російські атаки.

Знищують ворожу техніку та піхоту, як на території України, так і біля державного кордону з РФ.

"Я ще не бачив від нашої сторони скільки пострілів та обстрілів", - каже “Яр”, пілот FPV дрона прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Українські захисники

Та, найчастіше - тепер, зізнаються українські прикордонники, намагаються вираховувати і бити окупантів ще на ворожій землі.

"Прямий контакт, просто влучити в будівлю - це одна справа. А коли ми працюємо по лісистій місцевості з великим маскуванням - це інша справа", - каже Ілля, командир групи БПЛА прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Якою була тактика Росії

У рашистських штабах, вочевидь розраховували, що щільні ліси по обидва боки кордону, на північ від Харкова та рясна “зеленка” у травні, стануть для їх штурмовиків додатковим захистом під час наступу. І це - дійсно, ускладнює життя нашій повітряній розвідці, визнає командир українського прикордонного підрозділу безпілотних комплексів. Та московити прорахувалися, твердить Ілля, коли - чомусь вирішили, що українці не полюватимуть на ворога ще на його території.

Ворожа техніка

"Дуже багато піхоти в лісистій місцевості і ти просто її накриваєш. Дійсно, один-два таких, без прямого контакту, вибухи і потім наші очі спостерігають: двохсоті, трьохсоті, їх виносять", - каже Ілля, командир групи БПЛА прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Як змінилась тактика РФ

І більша частина влучань по зосередженню ворожої піхоти, по техніці або ж схованках ворога - у рашиському прикордонні, то справа рук саме операторів українських ударних дронів. Через це окупанти майже не застосовують для штурмів важку техніку.

"Зараз в основному - міномети, КАБи запускають. Ствольна артилерія", - каже захисник України.

Інтенсивність ворожого артилерійського вогню, на ділянці північно-східніше Харкова, також серйозно зменшились.

Водночас, спроби окупантів сунути вперед: західніше Вовчанська, у самому місті та на схід від українського прикордонного райцентру - нікуди не поділись.

"Перших три-чотири дні, було знищено дуже багато ворога. І вони, навіть, десь там їх не позабирали. Але, ми зараз бачимо тенденцію для нас негативну - по навченості, за цей короткий період. Вони підігнали інструкторів, які у них були в навчальному центрі за Бєлгородом", - каже Ілля, командир групи БПЛА прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Прикордонники “Шквалу” певні: принаймні, у короткостроковій перспективі, від спроб атакувати на Харківщині, московити не відмовляться. Водночас, кількість знищеної у Вовчанську, русні - на кожну наступну групу ворожих штурмовиків, твердить “Яр” - точно справляє потрібне враження.

Харківщина

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