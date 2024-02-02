Бої на Харківщині: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається на передовій і де наступають окупанти

На передовій північніше Куп’янська на Харківщині не стихають звуки вибухів. Найзапекліші бої точаться посеред Дворічанського лісу за руїни селища Синьківка. Водночас окупанти не полишають спроб переправитися на західний берег річки Оскіл.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На передовій у Харківській області чути постійні вибухи. Окупанти гатять по ЗСУ артилерією, дронами та скидають КАБи. Також росіяни постійно піхотою штурмують позиції ЗСУ.

"Ворог там уже за річкою. Бачите, он річка внизу отут проходить. Зразу за річкою лісок і в ліску молодому, отам, уже розміщується ворог", - каже військовослужбовець 32-ї ОМБр ЗСУ Олександр.

На східному березі Осколу, посеред пошматованого Дворічанського лісу, нині точаться дуже важкі й виснажливі піхотні бої.

"Стрілецькі бої тут спалахують по кілька разів, буває, що по десятку разів на добу. Артилерія майже не замовкає. Окрім того, сюди час до часу прилітають ворожі керовані авіаційні бомби! Трапляється, що по десятку на годину", - каже Олександр Моторний.

Харківщина

Окупантів поки не пропускає річка Оскіл.

"Вони періодично виходять - перевіряють, чи замерзла річка. Все хочуть перебратися на цей берег. Тільки завдяки тому, шо сильна течія - річка не замерзає, то вони ще не перебралися. А так, спроби - постійно", - каже військовий Олександр.

“Звір” - снайпер 32-ї механізованої бригади. Раніше він не мав жодного стосунку до зброї, але вже понад рік на пару зі своїм другим номером і безвідмовною гвинтівкою годинами, зізнається, лежить у сховку, очікуючи на ціль. Він тут, щоб окупанти боялися наближатись до річки.

Снайпер ЗСУ

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка на Бахмутському напрямку.

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