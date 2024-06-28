Бої на Харківщині: воїни ЗСУ розповіли, у чому полягає суттєва перевага Росії

Російська ствольна й реактивна артилерія стріляє по півночі Харківщини зазвичай з глибокого ворожого тилу.

Воїни 127 окремої бригади територіальної оборони після майже 9 місяців пекельних боїв на Запоріжжі зайняли позиції північніше Харкова. Ця місцевість для них добре знайома. Адже 2022 року, саме тут бригада формувалася, батальйони здобували свій перший бойовий досвід та зрештою, відігнали росіян. Нині харківські тероборонівці стоять упритул до державного кордону і, без жодних вагань, палять ворожу техніку та знищують ворога ще на його, російській землі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

"Луплять дуже важкою артилерією, КАБами, керованими ракетами, керованими боєприпасами “Краснополь”. То єсть, вони тут, навіть “Ланцетами” по піхоті працюють! Ну, тут вони працюють, дуже дорого-багато!", - каже “Сова”, командир РВП 228 батальйону 127 ОБр ТРО.

Воїни ЗСУ

Російська ствольна й реактивна артилерія стріляє по півночі Харківщини зазвичай з глибокого ворожого тилу. Не пропустити мить, якщо штурмовики окупантів спробують посунути вперед, це вже, безпосередньо їх, найперше завдання, каже командир роти вогневої підтримки 228-го бату.

"Всі точки пристрелені. Всі вогневі засоби наведені на самі такі, ключові напрямки. Водночас, тут майже неможливо передбачити приліт ворожої міни", - каже “Арчибальд”, головний сержант взводу 228 батальйону 127 ОБр ТРО.

Так само, не вгадаєш, коли у небі з’явиться - рашиський дрон. Ворожих безпілотників, визнають воїни 127 бригади територіальної оборони, у прикордонні на Харківщині дуже багато. Тож, крім лопат з автоматами, намагаються, аби на кожній позиції - обов’язково була станція радіоелектронної боротьби.

Харківщина

Такі “візити”, ворожих дронів на їх позиції, кажуть піхотинці 228-го батальйону, на добу трапляються по десятку разів. Кількість прильотів мін зі снарядами, навіть, не рахують. Натомість, найстрашніші, зізнаються тероборонівці, рашиські КАБи.

Кориговані авіабомби, то насправді, єдина, суттєва перевага московитів на півночі Харківщини, твердить командир батальйону. Але і вони, сподівається “Тарас”, у підсумку, будуть явищем тимчасовим.

"Піхотою вони тут нічого не втримають, техніку вони сюди заводити - не можуть. Усі просування, уся напруга, яку вони створюють - вона, виключно через КАБи! Як тільки зараз до нас доїдуть “Патріоти”, які зіб’ють дві-три СУ-шки", - каже “Тарас”, командир 228 батальйону 127 ОБр ТРО.

"Тарас"

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