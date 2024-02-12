Бої на Харківщині: воїни ЗСУ розповіли, як відбувається штурм позицій окупантів (фото, відео)

На лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна точаться позиційні бої. Російським військам вдалося незначно просунутися на схід від Білогорівки. Однак заяви путінських ЗМІ щодо захоплення промзони та крейдяного заводу в районі Білогорівки - не мають підтвердження. Це ж стосується й просування окупантів поблизу селищ Синьківки, Піщаного, в районі Куп'янська на Харківщині. Фахівці американського Інституту вивчення війни заявляють - в армії РФ переоцінюють власні наступальні можливості.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

На фронті тривають тяжкі бої. Штурмові дії з неба корегують пілоти дронів.

"Ми постійно взаємодіємо! Наскільки легше коли вони відпрацюють дронами, скидами і попереджають нас про те, що противник зліва, противник справа. Працюють на відмінно", - каже штурмовик.

ТСН побачила, як відбувається бій на фронті. Зокрема - є ворожі укріплення, треба забрати. Перша фаза - працюють пілоти, окупантів залишають без зв'язку за допомогою скидів з дрона, ліквідовують і загарбників.

Фаза друга - підхід до позицій. Це - один з найскладніших етапів штурму, з обох боків на повну працює артилерія.

Бої на Харківщині

"Під постійним шквальним вогнем наша штурмова група заходить малими групами, маневрує. Гинуть вони також від своєї артилерії. В нас нема такого, ми працюємо безпосередньо по противнику. А вони працюють і по нам і по своїм", - каже штурмовик.

Етап третій - вогневий контакт. На кадрах видно - десантники 25-тки саме підходять до одного з окопів. Стрілецька зброя, гранати. Далі - зачистка. Хлопці стрибають у ворожі окопи, перевіряють бліндажі.

Бійці роблять надважку роботу, яка далеко не завжди закінчується без наших втрат. Українські десантники б'ються з переважаючими силами противника і успіх такого бою на землі - багато в чому залежить від роботи з повітря.

Бої на Харківщині

"Допомогти українським штурмовикам мати очі та прикриття з неба можете і ви - QR код на екрані. Кожен дрон на полі бою збільшує шанси десантників вижити і побільше мінуснути окупантів", - наголошує кореспондент ТСН.

Збір на дрон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Напруженість на фронті зростає! Українські десантники відбивають потужні атаки РФ на Харківщині

Нагадаємо, у Харкові через обстріл РФ вигоріла ціла вулиця, очевидці розповіли про страшну ніч.

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