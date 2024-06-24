Бої на Харківському напрямку: чи є просування РФ, яка ситуація у Вовчанську та Боровій та де контратакують ЗСУ

Наступ окупаційних військ на Харківську область розпочався 10 травня 2024 року. Росіяни ставили "масштабні цілі", проте Збройні сили України зламали їхні плани.

Так, Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за 24 червня повідомив, що на Харківському напрямку тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

Президент України Володимир Зеленський 16 травня повідомив, що українські війська на Харківщині "стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться". Найглибша точка просування ворога – 10 км.

ТСН.ua. зібрав останні новини з фронту на Харківській ділянці.

ЗСУ контратакують

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України 23 червня здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова. Окупанти намагаються вивести з району Вовчанська боєздатні частини.

ЗСУ вдалося відбити контратаки поблизу Глибокого (на північ від Харкова) і в районі Вовчанська (на північний схід від Харкова). Контратаки змушують росіян перекидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський.

Речник Угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські військові намагаються вивести з району Вовчанська боєздатні частини, зокрема, частини російського 11-го танкового полку (18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу [АК]), Ленінградський військовий округ [ЛМО]) і 83-ю повітряно-десантну (ВДВ) бригаду.

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РФ може перекинути підрозділи на Харківський напрямок

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону зазначив, що армія РФ у районах Глибокого, Вовчанська та Тихого на півночі Харківщини намагається провести ротації своїх підрозділів.

"Ворог також планує приєднати до свого корпусу, який діє на Харківському напрямку, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ", - зазначив речник.

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За його словами, цю бригаду окупанти перекинуть зі стратегічної глибини території РФ. Повх повідомив, що росіяни намагаються підсилити своє угруповання військ на цьому напрямку, проте у них це вкрай погано виходить,

"Бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися", - додав Повх.

ЗСУ відбивають позиції у Харківській області

Як розповів військово-політичний аналітик Денис Попович, армія РФ намагається наступати в районі Вовчанська. Втім, ЗСУ під час контратак вдалося звільнити деякі позиції.

За його словами, групу окупантів вдалося заблокувати на території Вовчанського агрегатного заводу, бо загарбники намагалися форсувати річку Вовча. Коли їх відкинули, вони осіли на позиціях на підприємстві.

Він вважає, що станом на сьогодні ситуація на півночі Харківщини поступово починає складатися на користь ЗСУ. Втім, зауважує Попович, "потрібно бути дуже обережними в оцінках".

Наступ РФ на Борову

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Сили оборони зламали плани російських окупантів щодо наступу в напрямку Борової Харківської області.

"Армія РФ намагається підтягувати резерви, тому потенційна загроза залишається. Але поки не йдеться про формування нових потужних угруповань для наступу. Сили оборони вивчають ситуацію, готуючись до різних сценаріїв", - наголосив Юсов.

З його слів, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою та небезпечною. Представник розвідки вважає, що росіяни надалі будуть намагатися "розтягувати українські резерви і відволікати, зокрема від ситуації на сході".

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Чи можуть окупанти взяти Вовчанськ

За словами спецпризначенців ГУР, росіяни робитимуть з Вовачанська "сіру зону" глибиною у 10-20 км.

Як зазначив боєць "Шендрос", окупантам це потрібно, щоб відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків – з Донбасу, півдня, Запоріжжя.

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"Вони хочуть постійно тримати нас у напруженості. Ну і, звісно, руйнувати: окрім як руйнувати, ця сволота нічого більше не вміє", - каже боєць.

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" 24 червня 2024 року показала кадри зачищення вулиць та будинків у Вовчанську у тісній взаємодії з операторами БпЛА від солдатів окупаційної армії РФ.

ЗСУ зірвали наступ Росії на Харківщині

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко каже, що оперативна ситуація у Вовчанську Харківської області стабілізована. Українські сили продовжують вибивати звідти ворога.

За його словами, нині той резерв, що має противник, він застосовує для поповнення чисельних втрат, які зазнає на полі бою.

Водночас ситуація на Харківщині така, що ворог для покращення свого становища може туди перекидати додаткові резерви з інших напрямків. Це чітко відстежує українська розвідка, яка розуміє переміщення, поповнення у ворожому війську. Також усвідомлює потенційні загрози, які можуть виникнути, зокрема, і вздовж лінії державного контролю.

Подоляк: наступ на Харківщині став найфатальнішою операцією РФ

Радник керівника Офісу президента України заявив, що російський наступ на Харківщині став однією з найфатальніших операцій для окупантів за весь час війни.

Російська армія зазнала величезних втрат на Харківському напрямку. Навіть із перекиданням резервів з інших ділянок фронту, противник не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, яке розташоване лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія остаточно розвіяла багато традиційних міфів про "міць Росії".

Подоляк зазначає, що два чинники стали вирішальними для зміцнення оборони Збройних Сил України: вчасне надходження військової допомоги, особливо артилерійських снарядів, та дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об'єктах на території РФ. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу.

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Скільки ще триватиме наступ РФ на Харківщину

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що наступ російської армії на Харківщину пішов не за планом.

"Вони думали, що вони з флангів, з півночі на Харківщині, з півдня Курахове-Вугледар і в районі Старомайорського, таким чином розтягнувши нашу лінію оборони, просуватимуться по центру на Покровському напрямку на Часів Яр. І десь там з прицілом на липень зможуть уже виходити ближче до адмінмеж Донецької області. Але нічого подібного не відбувається", – пояснив він.

Однак Мусієнко зауважив, що наступ РФ триває і в такій формі він може тривати ще доволі довгий час. Попри значні втрати, які ворог зазнає, він застосовує тактику повзучого наступу, намагається десь просунутися.

"Вони таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів вздовж лінії фронту, але не мати жодних оперативно-стратегічних. Десь ще дійсно просунутися, десь ще захопити певні ділянки, а нам ще, можливо, десь доведеться відійти. Але це вже ніяка не катастрофа, і армагеддону точно не буде", - пояснив експерт.

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