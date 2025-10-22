ТСН у соціальних мережах

Бої на Херсонщині: військові розповіли, чому там ситуація стала складнішою

Пілоти ударних дронів розповіли про бої на Херсонщині.

Наталія Нагорна
Війна в Україні / © ТСН

На Херсонщині дедалі складніше виявляти ворога через маскування та великі території.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На Херсонщині ударні безпілотники працюють по окупантах ввечері та вночі.

«Ми їдемо дорогами, полями, посадками, що у цій темряві вже і не зрозумієш, де саме ти є. Це правобережжя і задача екіпажу, який ми супроводжуємо — вдарити по позиціях ворога на лівому березі Дніпра. У цьому підрозділі 3 хлопців з чотирьох, які використали схему переводу через самовільне залишення частини, щоб перевестися з піхоти у пілоти», — каже Наталія Нагорна.

Боєць «Математик» добровільно прийшов на контракт 2,5 роки тому. Півроку лікувався після поранення. Він розповів, щоб стати пілотом дрона, довелось йти у СЗЧ. Боєць Едік за війну мав вже кілька поранень. Він воював під Бахмутом і на Запорізькому напряму — від початку широкомасштабного вторгнення, з армії йти не хотів, але витримувати піхотні бої здоров’я вже не дозволяло.

Командир переконує — у їхньому батальйоні безпілотних систем не мають застережень, що в якийсь момент ці хлопці не витримали навантаження піхотної служби.

«Для нас СЗЧ — це не чорна мітка, на попередньому місці служби, може ставлення було погане, не подобалось, різне буває, якщо людина повертається, то це не пропащий військовослужбовець, людина хоче реалізувати потенціал», — каже він.

У екіпаж 426 окремого батальйону безпілотних систем боєць Олександр прийшов добровільно — через рекрутинговий центр — каже, від ТЦК не ховався, але хотів сам вирішити ким бути у війську.

Командир хвалить — хлопці швидко навчились. Тут служба не стала безпечною — ворог теж вишукує, звідки стартують ударні безпілотники. Полювання на окупантів у військових триває до ранку.

