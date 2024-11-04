Бої на Лиманському напрямку: воїни ЗСУ розповіли шокувальну історію про цивільних на лінії фронту

На Лиманському відтинку фронту росіяни щодоби атакують позиції українських захисників уздовж східного берега річки Чорний Жеребець. Найзапекліші стрілецькі бої спалахують у районі Тернів. У самому, вщент розбитому селі, дотепер залишаються цивільні. Водночас, вирішальним чинником у бойових протистояннях стають ударні безпілотники.

За роботою екіпажу FPV-дронів 67-ої механізованої бригади спостерігала знімальна група ТСН. Під час сюжету на ваших екранах буде QR-код. Це збір на закупівлю двох станцій РЕБів та комплектації для дронів. Це речі, які захищають наших воїнів та допомагають знищувати окупантів.

Дрон

Військовий "Кабан" розповідає, що споряджає FPV-дрони для роботи по окупантах.

"Готуємо борт до вильоту! Ніколи в житті не думав, що буду займатися такою справою", - каже військовий.

"Кабан"

“Cова”, командир взводу ударних БПЛА 67 ОМБр, розповідає, що застосовують ударні проти техніки та окупантів.

Військовій "Фіолет" трохи за 20 років. Раніше на Хмельниччині вона шила штани із сорочками та вже майже рік, як у війську. Половину того терміну літає! По багато разів щодоби.

"Тисячі ще нема, але сотня вже повинна бути", - каже “Фіолет”, пілотеса ударних БПЛА 67 ОМБр.

"Фіолет"

Вона розповідає, що окупанти активно наступають на Терни, а тому потрібно відбиватись.

У на друзки розтрощених Тернах, кажуть дроноводи 67-ої бригади, дотепер залишаються цивільні.

Воїни, спостерігають таку картину, коли у вщент зруйнованих Тернах, цивільні жителі просто ходять по вулицях.

"От зараз людина йде просто у напрямку лінії бойового зіткнення ну і відверто кажучи, не зрозуміло, що дотепер, цивільні роблять у цьому, вщент зруйнованому селищі. Вижити, просто на лінії вогню, шансів майже немає. А тому посеред села можна побачити тіла цивільних", - йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти наступають, користуючись своєю кількісною перевагою. Саме на Терни, каже командир взводу ударних дронів 67-ої механізованої, московити наразі скеровують у секторі, більшість своїх штурмових груп.

"Не було ше напевно дня, за останні тижні три, щоб не штурмували. Вони заходять штурмовою групою, 5-6 людей, 2-3 закріпляться і так по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаються. Ну, в середньому, як мінімум половина їхньої групи 200-300 завжди! Але, половина закріпляється", - каже “Cова”, командир взводу ударних БПЛА 67 ОМБр.

“Фіолет” запевняє: для неї немає різниці, вишукувати і бити московитів вдень чи темною порою.

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