Бої на Лиманському напрямку: яка там ситуація і що кажуть захисники України (фото, відео)

На Донеччині ворожі штурми стримують воїни гвардійської бригади "Буревій". Завтра річниця від дня створення Національної гвардії. Більшість бійців нині боронять нашу країну на всіх гарячих точках фронту.

Про це йдеться в ексклюзивному репортажі Маргарити Потапової з передової.

На Лиманському напрямку окупанти тиснуть з боку населеного пункту Терни. Вони намагаються просуватись Серебрянським лісництвом.

На передову кореспонденти ТСН їдуть ще у сутінках. Дістатись вогневих позицій в тутешніх Серебрянських лісах можна лише на гусеничній техніці.

Бійці Нацгвардії на фронті

"Поки водій на позивний "Загроза" маневрує поміж мінних загороджень та заболочених кратерів від авіабомб хлопці на броні вдивляються в небо, аби вчасно реагувати на ворожі безпілотники у небі. Але цього ранку нам щастить дістатись переднього краю без пригод - над нами пролітають клини птахів, які повертаються з теплих країв та поряд здіймається пара лелек, почувши гуркіт нашої броні", - каже кореспондентка ТСН.

Окрім неба небезпека чатує під ногами. Російські війська скидають сюди бомби з касетними боєприпасами, які накривають територію у кілька футбольних полів. Від будь-якого руху ці маленькі світлі кульки можуть здетонувати, а їх тут розкидано тисячі.

Бомби з касетними боєприпасами

Українські захисники на передовій всього лише за кілька кілометрів від окупантів. Вони тут накривають загарбників вогнем, якщо ті сунуть на штурм.

Після цього потрібно негайно покинути вогневі позиції, оскільки загарбники можуть почати обстріл.

Боєць бригади "Буревій" 37-річний Олександр добровольцем служить від початку повномасштабного вторгнення росіян і точно знає, чому він тут.

"Думаємо про те, щоб це все скоріше закінчилось, щоб скоріше настав мир в нашій країні і знову могли її відбудувати і жити, як і до війни. Або ще краще", - каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 25 березня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до партнерів.

Читайте також: