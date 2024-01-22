Бої на Луганщині: військові розповіли про тактику окупантів та постійні обстріли (фото, відео)

У південно-західній частині Серебрянського лісництва цілодобово лунають потужні вибухи. Окупанти не припиняють атак, прагнучи за будь-яку ціну витіснити українських захисників за межі двох найсхідніших областей. Цю складну ділянку фронту тримають воїни "Хартії" спільно з побратимами, які не дають окупантам просунутись вглиб.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Луганщині відбуваються інтенсивні бої

У Серебрянському лісі зосереджені бронетранспортери, танки і дуже багато артилерії. Тут українська військова техніка працює по ворожій. Ворог ж не припиняє наступати піхотою та стріляти зі своїх гармат, танків та атакувати з неба.



"Якщо брати до Нового року і після Нового року, то я сказав би, що у них інтенсивність – трошки піднялася. Нарощують цю інтенсивність", - каже командир артилерійської батареї 13 БрОП НГУ "Хартія" "Адвокат".

Воїн на Луганщині

Найінтенсивніші штурми на Лиманському напрямку відбуваються нині у напрямку Тернів, Ямполівки й Торського.

Окупанти обстрілюють ЗСУ з усіх видів зброї

У бік Ямполя, Дронівки, Серебрянки та по західній частині самого лісництва, де нині проходить лінія бойового зіткнення у бік захисників України летять важкі артилерійські снаряди та щодоби кореговані авіаційні бомби.

"У нас буває так, що за день по 12-14 прильотів КАБів. І, морально, це трошечки – неприємно", - каже командир 13 БрОП НГУ "Хартія" "Тимур".



Комбриг визнає: наразі, боротися з московитськими авіаційними бомбами дуже складно. Та у "Хартії", зізнається – просто на передовій, вже експериментують із протидією. Натомість, по наземних цілях, його воїни, намагаються працювати на випередження.

Бої у Серебрянському лісництві

ЗСУ знищують окупантів

Вправу з наведення, корегування, стрільби й швидкого згортання гармати та маскування, вони виконують по багато разів – і вдень, і темною порою.

"Нам доводиться працювати і вдень, і вночі. У нас немає чіткого поняття, коли буде ця вільна хвилина", - каже номер обслуги гармати 13 БрОП НГУ "Хартія" "Кабан".

"Кабану" лише 21 рік, він від 18 років в армії. В артилерійському розрахунку, його завдання – якнайшвидше зарядити гармату, важким, 122-міліметровим снарядом. Удвічі старший за свого заряджаючого, командир розрахунку, запевняє: щочастіше снаряди летять у бік окупантів вільного часу, стрімко більшає.

Військові кажуть, що за один день вдалось знищити бліндаж та склад боєприпасів російських окупантів. Вони наголошують, що хотіли б мати більше можливостей ефективно знищувати загарбників, щоб наблизити перемогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 22 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів.

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