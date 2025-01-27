Бої на Оріхівському напрямку: військові ЗСУ розповіли про тактику окупантів

На Оріхівському напрямку танкісти працюють над ліквідацією окупантів та знищенням ворожих бліндажів. Противник завів свіжі вже з бойовим досвідом підрозділи. Окупанти по одному намагаються підійти до наших позицій і коригуаати вогонь або накопичувати кількісно аби йти на штурм на нашу піхоту. Тому танкісти працюють на випередження рятуючи життя нашій пізоті.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дні, тижні, а то і місяці простим піхотинцям доводиться проживати на "нулі" зі щоденними штурмами і під обстрілами. Найважче зайти і вийти.

"Це найскладніше. У нас дистанції не короткі, скиди дрони і постійно 300 або 200 при заході і виході. Коли ти на місці ти вже володієш ситуацією", – каже військовий 65 ОМБР "Фартовий".

"Фартовий"

Противник переважає у чисельності – тому бійцям доводиться постійно бути зі зброєю і без сну у прицілі смерті. На фронті танкісти допомагають нашій піхоті. Кожний виїзд екіпажу це – ризик. Велика мішень для ворожої арти і дронів. А ще й шум від гусениць. Підійти не поміченим до ворожих позицій майже не можливо.

Осколкові-фугасні снаряди летять у темряву. Є влучання. Коригувальник підтвердив. Снайперами на панцернику стали не професійні військові а колишні цивільні.

Дрони полюють за панцерниками. Особливо за цим привидом який постійно знищує прицільно окупантів. Панцерникам все важче стає дістатись до позицій – ворог активно полює на танки з неба і з землі, мінує усі дороги. Однак наказ є наказ, а особливо коли наша піхота в облозі.

Український танк

Цей екіпаж три танкіста і пес. Дружка взяли два роки тому цуценям. Відтоді він з хлопцями. Дружок став талісманом екіпажу. Якщо пес спокійний перед виїздом, то і хлопці не нервують бо знають що все буду добре.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРАВДА ПРО БОЇ НА ПЕРЕДОВІЙ ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти готуються захопити Торецьк.

Читайте також: