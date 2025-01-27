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Бої на Оріхівському напрямку: військові ЗСУ розповіли про тактику окупантів

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Бої на Оріхівському напрямку: військові ЗСУ розповіли про тактику окупантів

Війна на Оріхівському напрямку

Російські окупанти намагаються штурмувати на Оріхівському напрямку. Воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація.

На Оріхівському напрямку танкісти працюють над ліквідацією окупантів та знищенням ворожих бліндажів. Противник завів свіжі вже з бойовим досвідом підрозділи. Окупанти по одному намагаються підійти до наших позицій і коригуаати вогонь або накопичувати кількісно аби йти на штурм на нашу піхоту. Тому танкісти працюють на випередження рятуючи життя нашій пізоті.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дні, тижні, а то і місяці простим піхотинцям доводиться проживати на "нулі" зі щоденними штурмами і під обстрілами. Найважче зайти і вийти.

"Це найскладніше. У нас дистанції не короткі, скиди дрони і постійно 300 або 200 при заході і виході. Коли ти на місці ти вже володієш ситуацією", – каже військовий 65 ОМБР "Фартовий". 

"Фартовий"

Противник переважає у чисельності – тому бійцям доводиться постійно бути зі зброєю і без сну у прицілі смерті. На фронті танкісти допомагають нашій піхоті. Кожний виїзд екіпажу це – ризик. Велика мішень для ворожої арти і дронів. А ще й шум від гусениць. Підійти не поміченим до ворожих позицій майже не можливо.

Осколкові-фугасні снаряди летять у темряву. Є влучання. Коригувальник підтвердив. Снайперами на панцернику стали не професійні військові а колишні цивільні.

Дрони полюють за панцерниками. Особливо за цим привидом який постійно знищує прицільно окупантів. Панцерникам все важче стає дістатись до позицій – ворог активно полює на танки з неба і з землі, мінує усі дороги. Однак наказ є наказ, а особливо коли наша піхота в облозі.

Український танк / ©
Український танк

Цей екіпаж три танкіста і пес. Дружка взяли два роки тому цуценям. Відтоді він з хлопцями. Дружок став талісманом екіпажу. Якщо пес спокійний  перед виїздом, то і хлопці не нервують бо знають що все буду добре. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРАВДА ПРО БОЇ НА ПЕРЕДОВІЙ ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти готуються захопити Торецьк

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